下背痛莫輕忽 恐是腫瘤轉移脊椎

2017-09-01

文／陳彥名

60歲的李先生下背部持續疼痛3個多月，晚上睡不好，人也瘦了些，原先不以為意，認為年紀大，腰痠背痛很正常，到處針灸、推拿、貼膏藥，沒想到背痛不但沒改善，反而愈來愈嚴重，有時甚至在睡夢中痛醒。

去醫院照Ｘ光，發現有「貓頭鷹眨眼征（winking owl’sign）」，懷疑腫瘤侵犯脊椎造成疼痛。詳細檢查後，發現是肺癌轉移至腰椎，腫瘤已侵入骨頭造成神經壓迫，趕緊住院接受治療。

中、老年人由於脊椎退化變形長出骨刺，發炎刺激周圍組織與神經，因而引發下背痛，但是對於持續性腰背疼痛，尤其是有夜間疼痛者，應小心有可能是脊椎腫瘤。

脊椎腫瘤初期沒有特異性症狀，大多為間歇性疼痛，休息或服止痛藥就可緩解。當脊椎腫瘤逐漸惡化，造成骨骼結構受損，會變成持續性疼痛，並逐漸出現神經壓迫症狀。

一般下背痛多數是姿勢不當或負荷過多所造成，因為肌肉或韌帶等軟組織受傷所致。通常休息、服止痛藥，以及復健治療可以緩解。

脊椎腫瘤的下背痛和普通下背痛不同，不會隨著姿勢改變或臥床休息而減緩，而且疼痛有時會在半夜痛醒。

腫瘤侵犯脊椎時，會侵蝕脊椎結構，導致脊椎骨無法承受體重，造成病理性骨折而背痛加劇；若腫瘤壓迫到腰椎神經部位，可能會引起坐骨神經痛、大小便失禁，甚至下肢麻木無力、無法行走而坐輪椅。此時除了治療原發腫瘤的常規化療、電療之外，還要針對腫瘤壓迫神經的部分進行手術。

年紀大的民眾若腰痠背痛，總會認為是老化，長骨刺造成的症狀，但是如果疼痛持續不斷，或是晚上比白天還痛，建議諮詢骨科醫師安排Ｘ光檢查，初步排除脊椎滑脫、脊椎骨折或是脊椎感染等問題。如果下背痛伴隨全身倦怠、體重減輕等症狀，就要考慮脊椎是否有腫瘤轉移的可能。

別以為腰痠背痛是小毛病，而延誤治療的時機。

（作者為衛福部彰化醫院骨科醫師）