肺癌末期才發現 標靶藥縮小腫瘤

2017-12-15

記者吳亮儀／台北報導

60歲的蔡女士兩年前被確診晚期肺癌，原本擔心化療有很多副作用，但基因檢測後，確認是ALK陽性肺癌患者，有標靶藥物可以治療，一年後腫瘤順利縮小，還能到歐洲旅遊。

逾五成肺癌 發現已是末期

中研院院士、台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康指出，根據最新癌症登記報告，超過5成的晚期肺癌患者在發現罹病時，都已經是晚期了，且因初期沒有明顯症狀，以致一直未發現異狀。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志說，許多研究都證實癌症患者如果長期暴露在PM2.5濃度35μg/m3以上環境中，症狀更容易惡化、提高死亡率。

彭汪嘉康說，有越來越多的致病基因被發現，標靶藥物也被研發出來，只要及早做基因檢測、和醫師討論治療對策，就可延長存活機會。

台灣肺癌學會理事長陳育民說，非小細胞肺癌治療上，早期可做手術、晚期多採標靶治療，肺癌致病基因包括EGFR（表皮生長因子接受器）、ALK（間變性淋巴瘤激酶）、ROS-1（跨膜受體蛋白酪氨酸激酶），這些都有標靶藥物可治療。

陳育民說，確認基因並對症下藥，可使晚期病友延長存活期，也呼籲癌友盡早透過基因檢測了解所有治療選擇。

陳育民也提醒肺癌患者防範空污，若空氣品質不良，盡量減少外出，到戶外時要戴上口罩，室內則應該開啟空調或使用空氣清新機，過濾空氣中的懸浮微粒。