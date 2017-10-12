肺癌末期精準醫療 4年續存活

2017-10-12

記者蔡淑媛／台中報導

49歲的蔡姓婦人咳嗽長達1年，吃藥都沒有改善，直到咳到喘不過氣掛急診，才發現罹患肺癌第4期且轉移到腦部，接受標靶藥物治療1年後，因出現抗藥性，先改用化學治療，再檢測基因，更換標靶藥物，讓原本預估不到半年的存活時間，延長到現在，已經超過4年。

中國附醫內科部副主任、胸腔內科醫師夏德椿指出，現在肺癌治療講求精準醫療，蔡婦4年多前發現右肺罹癌，且癌細胞已經多處轉移到左肺、腦部、視網膜等，檢出是上皮生長因子受體基因突變致癌，使用第一代標靶藥，但一年後產生抗藥性，改用化療，再切片檢驗出新的基因突變，使用第2、3代標靶藥，至今病情控制良好。

夏德椿說，醫療團隊也蒐集院內從2013年1月至2017年3月共1632名肺腺癌末期，且是非典型上皮生長因子受體基因突變的病人，依特性使用不同類別標靶藥，可把原來8個月到1年存活期，延長到4年，並發表在國際期刊《肺癌》雜誌，這也是全國第一個本土在此類最大型的研究。

夏德椿也說，肺癌是國人十大癌第2名，死亡率卻最高，超過25%，去年死亡人數將近9千4百人，提醒肺癌高危險族群應早期篩檢，國健署為高危險族群提供免費低劑量電腦斷層，包括有家族史、抽菸、二手菸、長期處於空污環境者，若咳嗽超過3個月者要盡早就醫。