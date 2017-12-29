中醫有效緩解 顳顎關節不再卡卡

2017-12-29

圖‧文／吳佑鴻、姜智釗

20歲的張姓女大生因期中考熬夜唸書，加上社團的成果發表會，忙得不可開交，日前突然發現右頰疼痛，張大嘴巴時更明顯。原本以為是牙痛，醫師診斷後告知是「顳顎關節障礙」。

她選擇接受中醫內服中藥和外用針灸協助，緩解疼痛。

顳顎關節障礙好發於20-40歲，又以女性常見。曾有研究指稱，台灣約有62%的大學生曾經出現顳顎關節障礙。發生原因多元，焦慮壓力、睡覺時磨牙、常吃硬食、外力傷害或是關節發炎等，都是可能的因素。

顳顎關節障礙最常見的症狀是「疼痛」，面頰、耳前、太陽穴，甚至肩頸等處都可能出現疼痛。另外，顳顎關節障礙還常見張口受限、耳痛耳鳴、吞嚥或發音困擾等症狀。

中醫常用「落下頦」、「錯縫」、「口噤」、「傷筋」等名詞來描述顳顎關節障礙，認為其隸屬於經筋病，常用炙甘草、浮小麥、大棗、芍藥等解鬱緩急的中藥加減，加上針灸或按摩頭面部的頭維、下關、頰車，或手部的合谷等穴位，達到疏經通絡，鬆筋止痛的效果，進而緩解顳顎關節障礙。

顳顎關節障礙容易復發，建議民眾避免過度張口，不要吃硬度很高或者咀嚼很久的食物，還要學習緩解心理壓力，維持充足睡眠，才能遠離卡卡的顳顎關節！（作者為桃園市大竹風澤中醫診所中西醫師）