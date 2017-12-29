婦人被毆 腹部無外傷 胰臟竟斷裂

2017-12-29

記者蔡淑媛／台中報導

腹部外傷是急診常見、恐致命，卻容易遭到忽略的疾病！一名51歲婦人上個月慘遭毆打，隔天腹痛難耐掛急診，但腹部毫無外傷，經檢查卻發現，胰臟已被打到破裂、肝臟也出現撕裂傷，所幸緊急手術成功救命；另一名發生車禍的年輕人也是類似情況，看似無重大外傷，實際上脾臟卻被撞爛了。

台中榮總急診創傷科醫師賴思岑表示，遭人徒手毆打的婦人體形瘦小，原本不以為意、服用安眠藥入睡，直到早上腹部痛醒趕往急診，但腹部並無任何瘀青、紅腫等外傷，進一步抽血檢驗胰臟酵素、脂肪溶解酵素等發炎指數，卻異常飆高9至30倍，經電腦斷層掃描發現，胰臟1/3破損，肝臟也有撕裂傷，緊急剖腹切除胰臟尾部並縫合處置，迄今仍住院治療中，萬一當時延誤處理，恐引發腹膜炎、腸破裂等，有致命風險。

另一名23歲年輕人上月初騎車與貨車相撞送急診，意識清楚，身上有挫傷、撕裂傷，左腰有瘀青，以腹部超音波檢查發現腹部出血、電腦斷層掃描顯示脾臟已破裂出血如豆花，緊急開刀救命；還有一名7旬老翁因撿東西不慎墜落，無明顯外傷，送醫發現肋骨骨折，並有血胸情況，急救一週後不治。

台中榮總急診創傷科主任林子傑指出，以該院近一年急診病人因嚴重腹部外傷住院就有70人，也常合併頭、胸部外傷，提醒腹部受傷不一定看得見外傷，卻可能造成內出血、感染而危及生命，是外傷死亡的第3大原因，其中，肝、脾、腎是常見重傷部位。

林子傑說，腹部面積大、臟器多，建議遇到高處墜落、車禍等情況，仍要就醫檢查、觀察6至8小時，尤其出現腹痛、呼吸喘、手腳冰冷，更要提高警覺，恐是臟器受損、內出血的徵兆。