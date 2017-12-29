職能治療所設置 標準放寬

2017-12-29

記者林惠琴／台北報導

衛福部昨修正發布「職能治療所設置標準」，除了開放專職居家職能治療的職能治療所設置不再受限於要承租一定面積的空間外，也開放職能治療所可與其他醫事機構聯合設置；民團認為，此舉有助於執行居家職能治療、發展長照。

衛福部醫事司長石崇良表示，因應人口結構老化，長照服務需求增加，居家或社區式服務成為趨勢，進而做此修正。另「聯合診所」已實施多年，例如一家耳鼻喉科診所與一家皮膚科診所同址聯合設置，可共用掛號櫃台、候診區及緊急供電設施，並同時提供兩種以上診療科別，減少病人奔波之苦，因此開放職能治療所與其他醫事機構聯合設置，將可使有需求的民眾獲得一站式服務，提升品質。

民團：有助執行居家治療、長照

中華民國職能治療師公會全聯會理事長張自強表示，過去受限於硬體與空間的設置標準要求，國內職能治療所僅約30家，但高齡化時代來臨，估計相關需求會增加，此次修正有助於讓有復健、長照需求的個案，可就近在家中或社區接受居家職能治療，不必特地前往醫院或診所，同時給予有意願專職從事居家職能治療業務的職能治療師另一種開業型態的選擇。

此外，張自強認為，放寬職能治療所可與其他醫事機構聯合設置，整合各種治療於一個職能治療所中，民眾在同一處即可接受多元治療，效率大增。

張自強補充，目前部分職能治療所在各地提供長照相關服務，例如新北市衛福部八里療養院附設「中和職能治療所」，結合瑞齡社區服務據點，提供預防及延緩失能、失智等服務；屏東縣的「六依職能治療所」，也結合長照服務據點，提供居家復健、輔具暨無障礙環境評估與生活功能重建等服務，新制將更有利於長照2.0推廣職能治療深入居家與社區。