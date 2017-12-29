頭痛鼻塞10多年 竟是中鼻甲症候群作怪

2017-12-29

圖‧文／陳亮宇

不少民眾常有頭痛毛病，若同時伴隨著長期鼻塞，便有可能是「中鼻甲症候群」惹的禍！

一名35歲男性患者10多年來飽受頭痛所苦，每天起床後，鼻子、眉心間開始感到疼痛，接著眼窩開始腫脹，脹痛感延伸到右半邊的頭，最後整個頭部疼痛不已，尤其天冷時更會加劇症狀，如此周而復始，讓他痛不欲生。

患者遍訪各大醫療院所卻都找不出原因，必須依靠止痛藥度日，病情也沒有太大起色，正好近日鼻塞到耳鼻喉科就醫，順勢詢問醫師關於頭痛的問題。

經理學檢查發現，患者的鼻中膈外觀呈現C型彎曲，內視鏡檢查果然發現鼻中膈彎曲嚴重，彎曲的骨刺已經整個歪曲到幾乎占滿右邊鼻腔，並且與肥厚的中鼻甲接觸，經用小棉枝深入右鼻腔，當小棉枝接觸到彎曲的鼻中膈與中鼻甲的接觸點時，患者馬上痛得哇哇大叫，因此確診為「中鼻甲症候群」。

「中鼻甲症候群」是一種鼻源性頭痛，主要是因為支配鼻中膈與中鼻甲的神經，皆為三叉神經的分支，這些神經原本不應互相接觸，卻因為鼻中膈過於彎曲，中鼻甲構造異常而接觸，因而產生類似電線短路的情況引起頭痛，疼痛位置大多自眼眶內側開始，同時伴隨有鼻塞症狀，大多會合併鼻中膈彎曲，也有可能合併鼻竇炎，頭痛時大多持續數小時，且容易復發。

由於患者的鼻中膈是由最上端開始彎曲，外觀不是很好看，因此患者期待能同時改善頭痛與外貌，所以利用結構式鼻整形的概念，由外到內為患者矯正彎曲的鼻中膈，同時移除部份肥厚的中鼻甲與下鼻甲，術後患者的頭痛感立即消失，也解決長期鼻塞的問題。

頭痛的成因多且複雜，最常見仍屬張力性頭痛、偏頭痛等，但若有合併鼻塞、黃鼻涕、臉部周圍腫脹等症狀，建議找有經驗的耳鼻喉頭頸外科醫師評估，才能對症治療。（作者為亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部顏整暨頭頸外科主任）