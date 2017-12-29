白天暴露空污中 一夜醒22次難入眠

2017-12-29

記者吳亮儀／台北報導

空氣污染不只可能影響呼吸道、肺部健康，連睡眠品質都會受損！根據台北醫學大學的研究，工作環境中若PM2.5數值高，會影響睡眠品質，像是電焊人員平均睡眠時間短、且清醒次數多。

2017亞太胸腔國際研討會在北醫大舉行，空污問題備受討論。其中，北醫大校長林建煌帶領胸腔醫學研究中心團隊，利用智慧型穿戴裝置監測職場環境中懸浮微粒的濃度、再對比受測者晚間的睡眠品質，結果有新發現。

該研究指出，鑄造業的作業人員長期處於電焊作業環境，在熔融金屬和澆鑄過程中，會直接面對作業產生的PM2.5，濃度已超出法規規範的61倍，監測數據發現，150名受測者當中，平均睡眠時間為6.6小時，比一般人平均睡眠時間7.52小時低，且一般辦公室人員平均睡眠清醒次數為15次，電焊作業人員則多達22次。

衛福部雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，空污和睡眠呼吸中止症、心肺疾病有關，職場中暴露細粒徑懸浮微粒，也會顯著降低員工的肺功能、尿液中的血清素濃度，而血清素正是睡眠循環重要的調節因子。

李岡遠說，血清素除了和睡眠障礙有關，相關的色胺酸代謝路徑也是調節免疫及發炎的重要因素，和癌症有關。

北醫大呼吸治療學系副教授莊校奇指出，透過搭配穿戴式裝置的監測，可以提前預警，讓民眾提早警覺空氣品質不良對身體所造成的影響，並進行改善或治療。

多攝取含色胺酸食物

李岡遠建議，空污嚴重時，可視情況多攝取富含色胺酸的食物，例如牛乳、優酪乳、奶酪、巧克力、蛋、魚、豆類和肉，都能增加血清素，也有助於民眾睡得更好，尤其優酪乳及奶酪含有益生菌，不僅能促進好的色胺酸代謝路徑、提振免疫系統，還有助抗癌。