《愛肝加油站》急性肝炎、肝衰竭 支持療法有利排毒

2017-12-25

文／許金川

Q：我的父親最近因為急性肝炎、肝衰竭入院治療，目前肝指數已經逐漸下降，但是黃疸指數仍偏高，凝血功能也有些不正常，因為他本身有B肝帶原，我以為是B肝病毒造成這次肝炎。

可是醫師說他的B肝病毒量很低，所以這次肝炎並非B肝病毒所致，請問這是怎麼回事？

目前醫師並沒有做特別治療，只有給緩瀉糖漿跟利尿的藥物，2-3天抽1次血，難道無法再積極一點嗎？

A：您的父親雖然有B肝帶原，但目前檢測出來B肝病毒量很低，所以理論上，這次的急性肝炎應該與B肝病毒的關係不大。

其實還有許多原因會導致急性肝炎，包括感染其他肝炎病毒，例如：A型肝炎或C型肝炎，還有較罕見的E型肝炎。

服用藥物、保健食品也是常見的原因。通常對於急性肝炎的患者都會先進行一系列的評估，找出引起肝炎的根本原因，後續才能做特殊的治療與控制。

由於您的父親目前黃疸指數及凝血功能都不正常，這表示肝臟功能仍未恢復，此時治療上通常會採取所謂的支持療法，也就是若因為肝臟功能不佳，白蛋白偏低，有腹水或水腫，會適時補充白蛋白並開立利尿劑；若凝血功能不良，會視病況輸血，以避免出血。

又因為肝臟是人體的解毒工廠，肝功能衰退時會無法正常將人體的毒素排出，所以會給予病人緩瀉劑，增加排便次數，以利排除毒素。

對於急性肝炎合併有肝衰竭的病患，大都需要一段時間的密切觀察。有些病人與家屬會覺得似乎這段時間都沒有治療，事實上支持療法在這個時期是相當重要的。

若之後病況仍持續惡化，必要時，會考慮「洗肝」移除毒素，而肝臟移植應該就是唯一的救命之道了。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。