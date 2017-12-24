《健康聚寶盆》失智症10大警訊 家人要警覺

2017-12-24

圖‧文／陳維均

「醫師，我爸爸最近幾個月變得很容易擔心害怕，只要我們一離開身邊，不是頻頻走出門看人回來了嗎？或是打電話問什麼時候回來，其實我們才出門不久。」

「他每次去公園散步回來，不是掉枴杖，就是掉雨傘或外套，提醒他不要再丟三忘四，他就大發脾氣，舞刀弄棍，全家人都壓力好大，他是不是精神有問題？」一名72歲的老先生在兒女陪伴下就醫。

經過仔細檢查和評估之後，發現這位罹患了失智症，伴隨有行為及精神症狀，幸好他願意就醫，及早治療，減緩病況惡化。

失智症是腦部神經的一種進行性、退化性疾病，臨床症狀為認知功能受損（記憶力、定向感、語言、計算、判斷力、抽象思考等），可能伴隨情緒、妄想、幻覺等干擾，逐漸導致其日常生活功能受損而無法運作。

隨著台灣進入老年社會，失智症患者的比率增加，通常患者都不承認自己有問題，兒女可評估長輩的心智行為，有異狀趕快陪同就醫。

◎失智症的10大警訊包括：

●記憶力減退影響到生活。

●計畫事情或解決問題有困難。

●無法勝任原本熟悉的事務。

●對時間地點感到混淆。

●有困難理解視覺影像和空間的關係。

●言語表達或書寫出現困難。

●東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力。

●判斷力變差或減弱。

●從職場或社交活動中退出。

●情緒和個性的改變。

失智症的治療重點在預防，但如進入失智病症則需積極治療，期能延緩發病年齡及疾病進展。

◎預防方面，可多注重以下兩大類：

●保護因子：多從事可刺激大腦功能的心智活動、緊密的社群關係、每週至少運動3次，多吃高纖、全穀物、高不飽和脂肪酸油脂、堅果食物。

●避免危險因子：抽菸、過度飲酒、肥胖、三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）、憂鬱、壓力、頭部外傷、長期接觸重金屬或有毒化學物質。

一旦被診斷為失智症，則要積極治療，一般有非藥物治療及藥物治療方式，醫師會視患者病情作適當的醫療，對失智症伴隨行為精神症狀者，會使用抗鬱劑或抗精神病藥等。

家人須特別注意藥物造成的副作用，以讓醫師調整更適合患者的治療方式。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院身心內科主治醫師）