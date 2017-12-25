少女腳痛關節腫 特發性關節炎作怪

2017-12-25

圖‧文／楊樹文

14歲小花（化名）個性開朗活潑，不知為何突然走路一跛一跛，甚至有時要扶牆走路，上體育課也只能坐在場外當觀眾，老師建議家長帶她就醫。

家人起初以為小花是參加路跑活動「鐵腿」痠痛，叫她塗塗痠痛藥膏、貼藥布，但她還是說腳痛，媽媽仔細看她的腳，發現不只膝蓋紅腫，連手指關節、腳踝關節也腫大，懷疑她是扭傷或痛風，帶她到附近的國術館治療，推拿、貼藥幾次，但效果並不明顯。

媽媽帶她輾轉就醫後，才到兒童過敏免疫科看診，結果是兒童特發性關節炎。

兒童特發性關節炎的發生率是10萬分之5，發生原因不明，臨床推測可能跟基因有關。此病跟大人罹患的類風濕關節炎不同，只要早發現、早治療，並對症下藥，可以根治，若延誤治療，讓病情拖太久，持續傷害骨頭、軟骨組織等，可能導致長短腳或終身殘疾等損害。

小花積極配合醫師治療後，已不再喊腳痛，可以正常走路、跑步，還可騎腳踏車。

兒童特發性關節炎是兒科風濕病之一，發作於16歲前的兒童，發病跟性別無關，平均發病年齡6到12歲間，主要原因是關節滑液膜因慢性發炎導致關節發生紅、腫、熱、痛，關節活動度受到限制，約6成症狀出現在膝關節，其次是腳踝、手腕與手指關節，每年新增100多名個案。

有些家長總在孩子出現膝蓋及腳踝關節腫脹，膝蓋無法伸直，怕痛不愛走路，或走路跛腳時，先帶孩子去國術館看跌打損傷，也有的掛骨科、感染科、血液腫瘤科等，繞了一大圈後，才看兒童過敏免疫科。

提醒家長們，若孩子持續疼痛4週以上，或有長時間的晨僵（早上醒來時，會覺得肢體僵硬、疼痛，但活動後不適症狀會好轉）等症狀，應儘快到兒童過敏免疫科就診，以免病情惡化。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏免疫科主任）