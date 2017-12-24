腎臟當機3月 緊急洗腎保住命

2017-12-24

圖‧文／周哲毅

65歲廖女士本身有高血壓問題，但最近3個月經常吃4至5顆降血壓藥也降不下來，如廁時還排出泡泡尿，加上胃口不好、食慾不振，身形越來越消瘦，血壓跟著越來越高，讓她心情緊張，晚上失眠睡不好，隔天起床血壓又更高。家人催促她趕緊到醫院詳查病因。

高磷高鉀飲食 急性腎損傷反加重

廖女士就醫後抽血檢驗結果是「急性腎損傷」，腎功能極為不佳，肌酸酐達12mg/dL（女性正常肌酸酐值為0.6至1.3mg/dL）。醫師當下建議住院觀察，但她堅持回家想一想。只是回家後，她想喝雞湯補補身子，竟然半夜發燒、呼吸急促，又被家人趕緊送往急診。

醫師當下告誡她，腎功能不佳患者若再食用含高磷、高鉀食物，會讓病情更加嚴重。

由於她始終小便不順暢，尿量越來越少，導致泌尿道受到細菌感染，經過一週藥物治療後，腎功能狀況仍每況愈下，醫師只好建議她洗腎。

廖女士一聽到要洗腎就非常擔心，深怕下半輩子都得定期在病床上度過，但醫療團隊提醒她，若不藉由洗腎治療，病情將會越來越嚴重。

所幸開始規律洗腎後，廖女士的排尿量逐漸恢復，毒素漸漸降下來，胃口也逐漸改善，活動力慢慢恢復到生病前的情況。

依一般標準來說，女性正常肌酸酐值為0.6至1.3mg/dL，廖女士經洗腎兩個月，肌酸酐維持在9mg/dL左右，到了第3個月，雖然不再洗腎，但肌酸酐已經下降到4mg/dL，之後回門診檢查，肌酸酐都維持在2mg/dL左右，評估只要每個月定期回診，應該就能恢復正常生活。

其實急性腎損傷的發生，症狀就如同「腎臟突然當機」失去功能一樣，其中高血壓和糖尿病患者是高風險族群，至於原因很多，其中之一可能是泌尿道感染，造成腎功能惡化，此時只要透過血液透析（即俗稱洗腎）暫時應急。

避免濫用藥物 低鹽飲食控制飲水

當急性期過後，可望恢復功能，廖女士就是少數幸運在腎臟當機3個月後，腎臟仍恢復正常功能的案例。

提醒民眾千萬不要聽到「洗腎」就聞之色變，只要好好遵照醫師的指示，同時避免濫用藥物、注意控制飲水，高血壓患者則採低鹽飲食，相信可以避免「腎臟當機」，擺脫洗腎風險，享受自由健康的人生。

（作者為亞洲大學附屬醫院腎臟科主任）