長輩手腳冒紅、紫斑 凍瘡上身

2017-12-25

文／葉昱廷

「醫師，我爸的手指最近都特別紅腫，有些地方會破皮而且會痛，究竟是什麼問題？」張先生（化名）帶著85歲的老父就醫。

仔細檢查後發現，老先生的手指及腳趾可以看到一些深紅色到紫色的斑塊，甚至有部分的皮膚也因此出現了一些破損。

我告訴張先生，這是凍瘡，常在氣溫驟降時，若高齡長者沒注意保暖，肢端皮膚會因低溫，血液循環變差，進而出現的受傷現象。

凍瘡好發在手腳、臉部及耳朵，早期會出現壓痛或癢的紅腫斑塊，嚴重時，病灶會變紫、起水泡、破皮，甚至是潰瘍，倘若沒做好傷口照護，則有可能併發蜂窩性組織炎或者嚴重的細菌感染。然而下雨及潮濕的環境則有可能使症狀更明顯且嚴重。

此症好發在血液循環不佳、糖尿病患、營養不良、體重過輕的老人或者小孩，有免疫性疾病或血液疾病的病患也比較容易出現凍瘡，因此具有上述危險因子的人在冬天氣溫驟降時更應提高警覺，注意保暖。

除了保暖之外，好發族群應避免處在潮濕的環境、保持肢端的乾爽、減少咖啡因的攝取、有抽菸習慣的病患應戒菸，另外也應盡量減少服用會促進血管收縮的藥物。

台灣已進入冬天，這幾個月仍有可能有寒流陸陸續續來襲，高齡長者及其他好發族群應提早做好保暖的準備，倘若皮膚出現疑似凍瘡的症狀應儘早就醫，以免病情惡化。

（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）