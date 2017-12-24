三叉神經痛 腦血管壓迫作祟

2017-12-24

圖．文／莊毓民

三叉神經痛是一種反覆發作的陣發性劇痛，患者會有如刀割、針刺、電擊或者燒灼感，且發作頻率及疼痛狀態會隨著病程的延長而逐漸增加，疼痛發作的間歇期會逐漸縮短，嚴重者會形成終日發作，輕微刺激就會誘發三叉神經痛發作。

三叉神經痛患者常不敢洗臉、畏懼進食、漱口、刷牙、說話等，因為稍有顏面部位的任何刺激都會誘發劇烈的頭部半邊神經痛。

血壓過高 腦血管壓迫症恐惡化

近日診療一名中年婦女，她的左側眼瞼至前額部位長時間麻木，但是偶爾發生如針刺般的刺痛，經過腦部磁振造影檢查赫然發現為三叉神經在腦幹根部受到血管壓迫之後，左側三叉神經出口處，有一條彎曲的上小腦動脈所成的血管環。血管環纏繞擠壓三叉神經而導致發生不正常放電的情況所致，稱為三叉神經「腦神經血管壓迫症」。

治療方面則必須考慮到病程與預後，一般而言，僅需定期追蹤症狀便自行消失，或者服用三叉神經痛的特效藥品如Carbamazepine即可。

但是症狀如果由單純三叉神經痛惡化波及到半邊的臉部咀嚼肌群，會導致吞嚥障礙，則需要開顱手術治療，將導致神經壓迫的血管環分離，以減輕三叉神經擠壓。

需提醒的是，血壓過高也會導致「腦血管壓迫症」的惡化。因為血壓越高，血管對神經的壓迫力道也就越強，因此，控制三叉神經痛除了適度之止痛藥物治療外，也必須注重血壓的良好控制。

我在2009年的美國急診醫學期刊（Am J Emerg Med.）中也提出論文支持此重要觀點。

（作者為中壢天晟醫院醫療副院長）