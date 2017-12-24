空污+流感 你「罩」得住嗎？

2017-12-24

圖‧文／顏群芳

冬季是流行性感冒病毒傳染的高峰期，此時吹來的東北季風，也會帶來境外污染，影響空氣品質，因此許多人會選擇戴口罩，以維護呼吸系統的健康。

◎市售口罩種類那麼多，該如何正確選擇呢？

●棉布口罩：

本身是以棉或紗的材質所製，因纖維結構的孔隙較大，只能過濾較大的顆粒、灰塵，也可防止飛沫噴出，是最基本常見的口罩，適用在人潮擁擠、空氣不流通的公共場所內，在日常清潔工作方面也可使用，還有保暖的用途。

這類口罩可以重複使用，但一有髒污或沾染到口鼻分泌物，就建議要徹底洗乾淨。

●活性碳口罩：

口罩夾層裡面因含有活性碳成分，所以可吸附空氣中的雜質、有毒粉塵，適合機車族來使用，另外也能吸附有機氣體，故適合噴灑農藥、使用油漆等揮發物的民眾配戴。

●醫用口罩（也稱做外科口罩）：

外觀有綠色、藍色、粉紅色等不同顏色，因結構關係，口罩有顏色的部分要朝外，才能有效阻隔旁人或是自己本身口鼻分泌的飛沫微粒，並可降低相互感染的風險，所以是醫療院所最常使用的口罩。建議如有任何呼吸道症狀，像是發燒、咳嗽、打噴嚏等，或是要去醫院探病時，都要戴上醫用口罩，以隔絕疾病的傳播。

●N95口罩：

因為對於空氣中非油性粉塵（0.1-0.3微米的顆粒），其過濾率大於95%，故命名為N95，過濾效果良好，但因為戴上去呼吸會很費力，並不適合一般民眾來使用。

通常用在高風險、高曝露的危害區域，像是藥師在執行化療調劑作業，或是需接觸高傳染風險的患者，才需配備此等級的口罩。

這4種口罩對空氣中微粒的過濾效率分別是N95口罩〉醫用口罩〉活性碳口罩〉棉布口罩，但透氣性則剛好相反，棉布口罩〉活性碳口罩〉醫用口罩〉N95口罩。

保存方法都相同，最好置放在乾淨、乾燥（防潮濕）、通風（防高溫）處，一有髒污，除了棉布口罩可以清洗之外，其餘就直接丟棄，改用新品，以確保口罩本身的防護效力。

（作者為為恭紀念醫院藥師）