完整醫療 早產兒一暝大一寸

2017-12-24

記者吳欣恬／台北報導

24週早產的台日混血兒寶寶娜娜，去年出生時僅750克，相當於一罐瓶裝水，頭幾個月都要接受插管並住在保溫箱內，所幸在醫護人員悉心照料下平安出院，日前剛度過一歲生日，昨天參加國泰醫院「巴掌仙子早產兒回娘家活動」。

根據統計，國內每年約有20萬名新生兒，其中約有8至10%、近2萬名是早產兒。國泰醫院新生兒加護病房主任洪依利指出，根據過去研究，有3成早產兒可能出現中重度神經動作異常，但目前國家定期追蹤關懷的僅有體重1500公克以下的早產兒，體重超過1500公克的並未被列為追蹤族群，如有發展遲緩問題可能難以即時察覺。洪依利提醒家長，仔細填寫寶寶施打例行疫苗前的問卷，如果多題勾「否」，就得懷疑有發展遲緩問題。

早產兒娜娜的媽媽是台灣人，爸爸是日本人，媽媽在懷孕24週時因羊水破了，又來不及安胎，只能緊急接受剖腹產，當時正在日本工作的爸爸連夜搭機返台，看到保溫箱內全身插滿管子的娜娜，當場心碎痛哭。所幸在醫護人員悉心照料下，數個月後娜娜順利出院。

洪依利提醒，孕婦要養成良好的生活習慣，除了避免菸酒、減少攝取辛辣食物、少壓力多休息之外，也要定期產檢，並注意是否有不規則宮縮、少量出血等早產徵兆。