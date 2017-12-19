醫院公益監察人選 民團憂醫醫相護

2017-12-19

〔記者林惠琴／台北報導〕攸關強化醫療財團法人治理的「醫療法」修正案廣受關注，經立法院初審後，仍有七項條文保留，卡在董事會組成、盈餘管理與相關罰則，預計近日進行朝野協商，衛福部綜合各界意見提出新建議版本，力拚這會期三讀。但據了解，諸多醫院動員進行遊說，期望降低修法力道；民團昨則直指修法案有漏洞需儘速補強，否則恐成空包彈！

長庚條款納協商 擬禁互任董事

衛福部醫事司長石崇良表示，目前彙整各立委版本與長庚事件後提出「醫療法」修正案朝野協商建議版本，包含被外界視為「長庚條款」的醫療財團法人與被投資公司不能互相擔任董事、監察人，醫療財團法人不能參與被投資公司相關選舉表決權，且董事會須設薪酬委員會、醫療公益委員會，以及中央主管機關加派公益監察人至少一名醫事人員，還有明訂盈餘五％用於提升員工薪資、福利等，希望各界能支持修法。

大力推動修法的醫改會董事長劉淑瓊則召開記者會點出，目前朝野協商建議版本仍有漏洞，醫院可作帳到微利或虧損，導致盈餘加薪淪為看得到、吃不到，是吃醫護人員豆腐的空包彈，須有專業公益監察人把關，僅限醫界人士出任公益監察人有「醫醫相護」問題，建議比照「學校財團法人公益監察人指派辦法」寬列資格，涵蓋財會、醫療、公益領域人士，讓懂帳的人來管，且結合財政部的跨部會聯合查帳，確認盈餘用在正途上。

台灣護理產業工會理事長盧孳艷提及，許多財團法人醫院營收與資產規模遠大於上櫃上市公司，又享有賦稅優惠，但政府對其監理程度，卻比公司法與證交法規範還低，認為這次修法應訂出有效罰則，否則最後醫院仍可能賴皮。

衛福部︰監察人也納非醫界人士

石崇良解釋，醫療財團法人監察人約三至五人，建議版本主要是希望公益監察人至少一名是醫界人士，其他仍可由非醫界人士出任，至於查帳機制都是請專業會計師去查，若有人選也歡迎推薦，若未來醫院無法依法執行，也已新增罰則。

前衛生署長楊志良重申，醫療財團法人既然為公益性法人，捐助人在捐出財物後，就由社會全體共有，強調財團法人醫院應有合宜規範，避免偏離以病人為中心的初衷，同時也是健保減少浪費、提升品質、永續發展的重中之重。