左心耳封堵術 防心房顫動患者中風

2017-12-16

記者吳亮儀／台北報導

62歲的王女士有高血壓、糖尿病和心房顫動問題，曾因中風影響視力，雖使用抗凝血藥劑仍兩度復發，13年來總共中風3次；經台大醫療團隊以左心耳封堵手術治療後，終於不用再擔心復發。

台大醫院心血管中心醫師蔡佳醍說，心房顫動是發生率相當高的心臟疾病，發病時心臟會產生亂流、形成血塊，若血塊隨血液流到腦部就會中風；全台灣可能有約60萬人罹患心房顫動，特別是年紀大、超過65歲以上長者更要注意，中風的機率達常人的5倍以上。

心房顫動長者 中風機率高5倍

台大醫院院方表示，在2013年引進左心耳封堵這項心導管技術、並建立台大醫療體系左心耳封堵手術團隊，目前已有超過50名患者成功接受這項手術，患者在術後可以脫離服用抗凝血藥物及中風的陰影。

醫療團隊指出，因心房顫動產生的心內血塊約有9成的血塊都形成於大小如同一隻手指的左心耳位置，血塊若掉落，跟隨血液流入腦中，將阻塞腦血管導致腦中風，因此團隊利用心導管手術把左心耳封阻起來，便能降低心房顫動引起中風的風險。

蔡佳醍說，使用抗凝血藥物雖可降低心房顫動患者形成血塊及中風的機率，但約有1/3的病友因為肝腎功能不佳、年老及過去出血病史的原因，並不適合長期使用此類藥物、或是服用抗凝血藥物仍中風的心房顫動病友，這些患者可與醫師討論及評估，是否能接受微創左心耳封堵心導管手術。

蔡佳醍提醒，65歲以上、高血壓、糖尿病、心臟衰竭者都是心房顫動的高風險族群，若平時就覺得心臟「怦怦怦」亂跳，即便只是2、3秒都應提高警覺，另外像心悸、喘、胸悶等不適症狀，和心肌梗塞相當類似，應盡快就醫檢查。