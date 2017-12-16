一氧化碳中毒 高壓氧可降36%死亡率

2017-12-16

記者吳俊鋒／台南報導

台南奇美醫學中心昨天公佈，該院以全國健保資料庫統計進行研究發現，用高壓氧治療一氧化碳中毒案例確實可降低病人的死亡率，且20歲以下的年輕族群，以及急性呼吸衰竭者效果更為顯著。

奇美急診醫學部主治醫師暨老年醫學科主任黃建程指出，一氧化碳中毒的後遺症，會讓腦部受損，導致記憶力喪失、行動不便，變成植物人，甚至傷及心臟而送命，且就健保資料庫的統計，1個月內的死亡率是其他住院者的309倍。

黃建程說，一氧化碳中毒，常以面罩或插管給予百分之百的氧氣，是否透過高壓氧治療？由醫師專業判斷。

黃建程表示，他們是從長達14年、25,000筆的健保資料庫進行研究，發現運用高壓氧治療，可減少36%的一氧化碳中毒的死亡率，年輕人可能復原力好，而急性呼吸衰竭則因症狀嚴重，效果都會比較明顯。

20歲以下 死亡率減少55%

黃建程提到，研究發現，20歲以下可減少55%死亡率，急性呼吸衰竭者更來到57%；這項結果3年來已陸續發表於國際知名期刊。

奇美團隊也發現，國內在冬季時的一氧化碳中毒，佔全年40%，其中8成有精神病史，而意外案例之中，以熱水器安裝於室內、通風不良等居多，也見於工安事件，如進入下水道作業。

至於送至奇美醫學中心的一氧化碳中毒者，有13%為意外，87%因燒炭自殺，主要發生於年輕族群，平均約36歲，男女比例差不多，在事發5小時內搶救，效果最佳。

黃建程呼籲民眾，保持環境的通風、使用有品牌的熱水器、注意安裝與檢修，且要提高警覺，還有多關心家人、朋友，才能降低事故的發生。