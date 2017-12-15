頭痛無力當感冒 女童腦瘤8公分

2017-12-15

記者蔡淑媛／台中報導

13歲的張小妹2年多前出現頭痛和左側身體無力2週，原以為感冒，先到診所服藥未改善，改到醫院就醫。卻發現右腦長了8公分大的室管膜瘤，造成左側偏癱且壓迫到腦幹。她接受手術切除腫瘤並接受放療及化療。

室管膜瘤造成左側偏癱

不料卻又發生少見的放射性壞死再度偏癱，二度手術，不過她積極接受治療和復健，也未中斷學業，現在已經可以不用助行器行走，希望長大後能當醫師救人。

台中榮總神經外科醫師周育誠說，張小妹罹患少見的室管膜瘤，可能是細胞分化錯誤造成，以致從腦室及脊髓的室管膜細胞長出腫瘤，屬於中惡度，且靠近橋腦、延髓，不易完全切除，也易復發。

周育誠說，張小妹腦瘤在1-2個月內就長到8公分，占腦部的1/6，影響到大腦運動區，造成左側偏癱，且壓迫到腦幹，恐抑制呼吸、隨時會猝死，趕緊開刀切除。

但腫瘤大且惡性沾黏嚴重，手術過程中利用電腦影像導航和電生理神經監測，術後再做11個月的放、化療並進行復健，左側肢體恢復9成。

切除積極治療 已復原4成

不料去年2月最後一次化療時發現，腦細胞釋放毒素，造成偶發性放射性壞死，引起嚴重腦水腫，壓迫腦部又左癱，再次手術清除壞死的腦細胞，張小妹仍勇敢面對，白天上課、晚上努力復健，現在也復原4成了。

昨天張小妹參加院方舉辦的神經重症病友會開朗分享治療經驗，她說，曾經質疑過「為什麼是我？」化療時掉髮、吐到膽汁都出來，但是爸媽和2個弟弟都一路支持陪伴，她也告訴自己：「治療時很痛苦，但總是會好！」

因為生病受到醫師費心照顧，以後她也想當醫師幫助其他小朋友。

周育誠說，兒童腦瘤發生率約10萬分之3，在兒童疾病較少見，也較易被忽略，如果有不明原因頭痛、頭暈、噁心、嘔吐超過2週，或異常頭圍變大，建議就醫，接受進一步檢查。