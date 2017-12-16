《謠言終結站》喝蘋果醋排膽結石？ 醫：不可能

2017-12-16

記者蔡淑媛／台中報導

喝蘋果醋（汁）、苦茶油或水，可以去除膽結石？醫師直言：「不可能！」想要避免膽結石發作及病情惡化，只能從飲食清淡、多運動提高代謝才行。

清淡飲食、運動提高代謝 避免惡化

中國醫藥大學附設醫院肝膽腸胃科醫師楊其穎指出，膽結石的盛行率約5%-10%，不少患者看網路、聽偏方，誤以為喝蘋果醋、苦茶油或多喝水等，可以去除膽結石，但其實並不可能，有患者真的喝蘋果醋好幾個月，也沒排出膽結石，這些都是以訛傳訛的謠言。

楊其穎說，當人吃進含有油脂或蛋白質的食物，肝臟會分泌膽汁，一天約分泌800到1000CC膽汁，儲存在膽囊裡。然後透過膽囊收縮，流到十二指腸消化及分解。

膽結石一旦形成就不會消失，雖然小的結石有可能在收縮過程掉出，但不會不見。雖然喝蘋果醋可能會因為酸而收縮，但也是無法排出體外；喝油只是潤滑腸道，不會逆流到膽管、膽囊，所以都是無稽之談。

另外喝水是有助排出小顆的腎結石，但對膽結石無效，多喝水也不會增加膽汁的分泌。

楊其穎指出，膽結石常見原因有4F，肥胖（Fat）、女性（female）、年紀大於40歲（Forty）或多產婦（Fertile），分別因為膽固醇濃度高、分泌、或中年代謝問題易產生結晶。

如果膽結石沒有症狀可以不處理，但如果出現疼痛、發燒、膽囊炎，或結石掉到膽管造成阻塞性黃疸，甚至胰臟炎，就要切除膽囊，取出結石。