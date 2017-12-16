《健康書摘》實境圖解 譚敦慈教你打造無毒生活

2017-12-16

記者羅碧／台北報導

現代人注重養生及健康，但總覺得知易行難，林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈認為，養生應該自然融入生活中，太刻意、嚴格、過度的養生規範，沒有必要，也難以持久。

養生應生活化 太刻意難持久

她都是選擇當季盛產食材，且分散產地採買，並確實清洗，這樣做就可以吃得安心；廚房用品是安心食的第一步，她認為，家裡只要準備不沾鍋、不鏽鋼鍋和鑄鐵鍋3種鍋子就可以滿足煎、煮、燉等多種料理需求。

為了讓讀者更明白，如何輕鬆打造「無毒」的居家環境，以及製備好吃的醬料與料理，她和北投老爺酒店主廚陳之穎日前合寫了一本書，書名就叫做《譚敦慈、陳之穎帶你安心過生活》，透過實境圖解的方式，讓忙碌的現代人可以輕易學會做家事。

主廚陳之穎在書中分享25道料理，包括利用洋蔥、彩椒、番茄、秋葵和梅花肉製作「水果醬豬肉」，利用啤酒調味烹調出「蔬菜啤酒燉牛肋排」，將豆漿入菜製作「雞絲豆奶湯菜」等。

他也傳授了運用簡單的刀工改變食物口感與保存食材的秘訣，例如彩椒直切脆口，適合快炒；彩椒橫切容易軟化，適合沙拉與燉菜。

至於很多人擔心「隔夜菜」會致癌，譚敦慈表示，這是因為很多蔬菜會施氮肥，導致土壤中，硝酸鹽含量增加，蔬菜中的硝酸鹽也隨之上升。當蔬菜煮熟，天然抑菌成分瓦解，放太久，保存不當加上細菌滋生，硝酸鹽就可能轉化成亞硝酸鹽，不利健康。她建議炒菜加水，不要湯汁，就可以去除硝酸鹽。

如果要帶便當，不妨選擇白色或根莖類蔬菜，如高麗菜、白花椰菜，冰箱常備冷凍毛豆可以直接裝便當，或剝好毛豆炒玉米，可增加纖維質攝取。

滷肉是忙碌時的好幫手，但是蛋白質滷煮超過兩小時就會產生氧化膽固醇，所以滷的時間不要超過1小時。滷好後，可以先分裝，等要吃時再加入新鮮的蔥、薑、蒜用電鍋蒸，增加風味，也有抗氧化作用。