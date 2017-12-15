詩人余光中病逝 醫提醒3大健康威脅

2017-12-15

肺炎、心血管疾病、跌倒 易危及長者

記者林惠琴／台北報導

詩人余光中驚傳病逝，外傳他本身有慢性疾病，過去曾經跌倒住院，此次住院則是因為小中風，且肺部也有感染，進而轉進加護病房，後宣告不治。台大醫院北護分院院長、家醫科權威黃國晉表示，肺炎、心血管疾病、跌倒是長者健康的三大威脅，要注意相關防護。

黃國晉說明，肺炎是國內65歲以上老年人口的死因前3名，長者常見有慢性疾病，加上老化，抵抗力較低，因此肺部感染風險高，也容易因為罹患流感而併發肺炎，建議可定期接種肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗，以提高自身保護力。

黃國晉指出，隨著年齡增加，不少老年人口罹患有高血壓、高血糖、高血脂等三高的心血管疾病，尤其冬天由於氣溫變化大、飲食慾望高漲、容易食用火鍋等鹽分較高的食物等因素，造成控制成效較差、血液相對黏稠，可能引發中風或併發泌尿道感染等問題，必須養成定期量測血壓、血糖的習慣，並且可視情況與醫師討論用藥調整事宜。

除了肺炎、心血管疾病外，黃國晉也提及，公共場所無障礙設施不足影響行動，或是半夜起床上廁所未能充分注意環境等，均為老年人口常見的跌倒原因。

由於年長者跌倒可能造成嚴重的髖骨骨折或顱內出血，加上恢復能力較弱，臥床休養的時間恐需要更長，因此也要格外注意。