食指遭電爆 顯微皮瓣重建救回

2017-12-15

記者陳建志／台中報導

30多歲的李姓男子今年10月操作機器時不慎被電擊送醫，造成食指肌腱暴露及組織嚴重缺損，醫師清創後，採用「顯微皮瓣重建手術」，將他的腳底內側皮膚連同血管和神經移植到食指，讓他重新恢復手指的握力和觸感。

李男工作時不慎觸及電源開關觸電，瞬間強大的電流不但讓他倒地休克，右手食指也爆開，送醫急救後發現，受傷部位肌腱暴露焦黑，組織嚴重受損。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，李男的食指肌腱暴露，加上手指血管很微細，屬於困難度較高的重建，為了讓手部能恢復較精細的動作，把握傷後2週的黃金重建期，替他進行「顯微皮瓣重建手術」。

食指握力和觸感恢復

鄭旭棠表示，這項手術需在高倍數顯微鏡下進行，因腳底的皮膚跟手掌的皮膚結構類似，先取下患者腳底內側的皮膚後，連同血管和神經，移植到患者受傷的食指，透過顯微鏡將游離皮瓣的血管和神經接合，手術前後共耗時5小時，移植的皮膚不但覆蓋受傷部位，也恢復手指的觸覺。

同時因患者年紀輕恢復快，術後兩週就重新恢復握力和觸感。

鄭旭棠指出，「顯微皮瓣重建手術」常用在頭頸部腫瘤切除後的重建，另外包括肢體外傷，以及乳癌切除後的組織缺損也適用，術後醫護人員需密切觀察皮瓣的血液循環狀況，避免血管栓塞發生，達到最好的恢復效果。

術後避免扭動患處

他並提醒，此類患者術後要避免扭動患處，以免影響重建的血液循環，除定時換藥、復健，更要避免抽菸，影響血液循環，傷口若出現紅腫感染症狀更要立刻回診治療。