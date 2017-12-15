連2週解水便 起因竟是糖尿病

2017-12-15

記者蘇金鳳／台中報導

持續拉肚子2週以上就要注意了，有可能是其他疾病引發！

29歲的陳姓汽車業務員，解水便超過2個星期，原以為是感染諾羅病毒，但就醫仍未改善，直到出現全身無力，晚上睡覺忽冷忽熱，才趕緊到烏日林新醫院急診。

糖尿病引起酮酸中毒

烏日林新醫院急診醫學科醫師施兆明安排他抽血檢查，報告顯示，他的血糖飆升至482 mg/dL（飯後血糖值不超過200 mg/dL），血中酸鹼值有酸中毒的現象，研判腹瀉是糖尿病引起酮酸中毒所致！

施兆明表示，陳男雖年紀不大，不愛吃甜食、飲料，但他的母親及親戚大多是糖尿病患者，再加上本身體型過胖，是糖尿病的高危險族群。

陳男歷經2週的水便及身體不適，如果持續酮酸中毒恐會有生命危險，陳男住院治療快1個月，才讓血糖恢復正常。

醫師先為陳男補充水分，稀釋高血糖，改善血液中高濃度、高滲透壓的狀態，並進行24小時注射降血糖的胰島素，矯正電解質失衡的狀態，讓陳男血糖穩定，未來也要定期施打胰島素，目前陳男已出院2個月，相當注意飲食。

施兆明表示，酮酸中毒的症狀包括：噁心、嘔吐、腹痛、呼吸深快、全身乏力，嚴重者神智不清，甚至昏迷。

長期高血糖會促使患者的腸道微血管病變及神經功能損害，繼而導致不正常的腸蠕動或分泌失調，造成胃腸功能障礙，引發腹瀉。

當胃腸功能障礙，會引起細菌過度生長、大量膽鹽分解和胰腺分泌脂肪酶減少等脂肪消化吸收障礙，也是造成持續性腹瀉的重要原因。

施兆明指出，一般感冒型腸胃炎所引起的拉肚子，大多只會連續3到5天；如果是諾羅病毒，會出現上吐下瀉甚至合併發燒的現象；但是超過2個星期以上持續性的腹瀉，要趕快就醫。