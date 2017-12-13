食道弛緩不能症 害婦淪紙片人

2017-12-13

記者陳建志／台中報導

48歲的吳小姐近半年來吃飯時，總覺得食物積在胸口，無法順利吞嚥。平躺時，未消化的食物甚至會和酸液逆流而出，讓吳女一度爆瘦到只剩39公斤宛如紙片人，十分痛苦。

就醫檢查才發現她的食道括約肌持續收縮，原來是罹患少見的「食道弛緩不能症」，藉由「經口內視鏡肌肉切開術」後，終於讓她體重增加，重拾吃東西的快樂。

吳小姐長期在國外工作，今年7月開始出現吞嚥困難，每次吃東西都要喝一口水，才能下嚥。回到台灣看診後，一開始以為是壓力大，但治療兩個月狀況越來越嚴重，不但吃一口飯要配一杯水，就連醫師開的藥也無法順利吞下。

好發於30至50歲民眾 原因不明

亞大醫院肝膽胃腸科主任陳政國表示，吳小姐看診時，因東西都吃不下，156公分高，瘦到只剩39公斤，經安排食道攝影檢查，發現食道下方肌肉持續收縮，造成食道和胃交界處呈現鳥嘴狀，讓食道積滿東西無法往下流，確診為少見的「食道弛緩不能症」。

陳政國說，每年每20萬人中僅約一至兩人罹患「食道弛緩不能症」，較常出現在30歲至50歲的民眾中。患者因下食道括約肌持續性收縮、無法放鬆，導致患者出現吞嚥困難，並伴隨胸痛、嘔吐、胃酸逆流、營養不良等症狀，發病原因不明。

治療「食道弛緩不能症」的方法是「經口內視鏡肌肉切開術」，手術時間約一小時，只要沒有其他併發症，患者隔天就能出院並順利進食。

可採經口內視鏡肌肉切開術治療

不過醫師提醒，此類患者手術後，需讓食道內的黏膜和肌肉有時間進行復原，一開始要少量多餐、小口進食，並避免吃刺激性的食物，讓食道和腸胃道慢慢適應，才能達到最好的恢復效果，建議民眾出現吞嚥不適、飯後嘔吐、喝水不順或胸口疼痛等症狀時，要儘快就醫找出病因，才能對症治療。