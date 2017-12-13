腸病毒D68型重症 2童肢體無力

2017-12-13

記者林惠琴／台北報導

國內腸病毒疫情已脫離流行期，但衛福部疾管署宣布，上週仍新增2例重症，均有上呼吸道症狀，以及肢體無力，確診感染腸病毒D68型，現仍住院治療中；另流感疫情逐漸升溫，提醒符合公費流感疫苗的民眾，應儘速接種。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週腸病毒門急診為9450人次，已連續兩週下降，脫離流行期，但上週腸病毒D68型仍新增4例輕症與2例重症。

疾管署防疫醫師黃婉婷說明，上週新增2例腸病毒重症分別為中部4歲男童與9歲女童，兩人病程變化差不多，都是在11月下旬出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀後，約6天左右突發單側上肢或下肢無力，經檢驗發現脊髓液白血球增加，研判是感染腸病毒D68型所引發的急性脊髓發炎，目前仍住院治療中。

黃婉婷指出，腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，只是症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，少數可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，但較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等腸病毒典型症狀，因此若家中嬰幼兒有急性肢體無力等情況，要儘快送醫為宜。

疾管署今開專家會議 因應威脅

今年國內累計有15例腸病毒D68型，其中4例為重症，有鑑於個案增加，疾管署將於今日召開專家會議，針對腸病毒D68型防治策略進行討論，並強化監測因應作為，以降低對於幼童的威脅。

另外，上週類流感門急診就診達5萬7249人次，呈小幅度上升，並新增10例重症，發病日介於11月30日至12月6日，其中8例未接種本季流感疫苗。疾管署副署長羅一鈞提醒，目前公費流感疫苗只剩下約33萬劑，符合資格的民眾，最好趕快接種，以提高防護力。