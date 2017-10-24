疫情》腸病毒發威 高市出現首例71型重症

2017-10-24 14:07

〔記者方志賢／高雄報導〕腸病毒持續發威，高雄市出現今年首例71型重症個案，家住仁武區7歲大女童，10月8日至9日發燒、臉頰紅疹、手足口症，11日出現抽搐、意識改變，通報腸病毒重症住進加護病房，19日康復出院，23日確診為腸病毒71型重症個案。

高雄市衛生局表示，與重症個案同住的5歲妹妹也曾於9日確診腸病毒，現已康復，其他家人及班級同學均無疑似症狀。

衛福部疾管署今年截至今日全國北、中、南及東部等各區共計累積10例腸病毒重症確診個案，上週新增一例為高雄市首例感染71型重症案例，個案是居住仁武區7歲大女童。

高雄市衛生局表示，女童為10月8日至9日因發燒、臉頰紅疹、手足口症及喉嚨潰瘍等症狀，至診所就醫診斷為腸病毒，11日因抽搐及意識改變，家屬警覺轉送醫院收治加護病房治療並通報腸病毒重症。16日病情穩定轉普通病房，19日康復出院，23日確診為腸病毒71型重症個案。

衛生局表示，依據全國病毒監測顯示，目前主要流行病毒仍以克沙奇A型為主，已累計共檢出40例腸病毒71型病例，多屬輕症，（含39例輕症、1例重症），其中屬居住高市共計3例腸病毒71型個案（2例輕症、1例重症個案）。

衛生局呼籲，時序已進入秋冬，腸病毒防治不可輕忽，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染之機會。

另也要提醒民眾應注意家中嬰幼兒是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘及心跳加速等重症症狀，一旦出現以上任一病徵，請儘速至高市7家責任醫院治療。