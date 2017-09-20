開學腸病毒發威 10月將達高峰期

2017-09-20

記者林惠琴／台北報導

國內腸病毒、腹瀉門急診人次雙雙上升，上週分別突破1萬8千、13萬6千大關，衛福部疾管署提醒，中秋節即將來臨，估計南來北往的團圓人潮，增加人與人的互動，會使疫情升溫，預計腸病毒於10月進入高峰期，病毒性腸胃炎在中秋節前後也是好發時期，民眾要注意衛生習慣、防護措施。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週腸病毒雖然無新增重症病例，但門急診就診達1萬8129人次，較前一週上升18.1%，增幅為近3週最高。

疾管署副署長羅一鈞指出，上週腸病毒停課達到251班，為開學以來的高點，其中，192班集中於幼兒園，估計腸病毒疫情會加速，並於10月進入高峰，中秋節返家若有疑似症狀，應該避免接觸幼兒。

上週腹瀉就醫 逾13萬人次

中秋節前後也是病毒性腸胃炎好發時期，羅一鈞強調，上週門急診腹瀉就診達13萬6257人次，較前一週上升8.2%，累計近4週共20起腹瀉群聚，6成感染諾羅病毒，3至4成為細菌性腸胃炎，大約半數發生在校園，提醒中秋節烤肉要注意食材衛生，以及準備人員有無腹瀉症狀等。

疾管署防疫醫師黃婉婷提醒，諾羅病毒傳染途徑包含未保持良好手部衛生習慣、接觸或食用遭病毒污染的食品，預防方法勤以肥皂水洗手、食物徹底清洗及煮熟，並做好環境消毒與嘔吐、排泄物處理。

萬一出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議充分休息，並補充水分、電解質，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。

茲卡病毒 首例菲律賓移入

另外，疾管署昨也公布國內新增一例境外移入茲卡病毒感染病例，為來自菲律賓馬尼拉的27歲男性，9月16日與另3名友人來台旅遊，從桃園機場入境時因發燒症狀遭檢疫人員攔檢，並確診感染茲卡病毒，研判感染地為菲律賓，後症狀改善，已於昨凌晨離台，但考量此為國內首次出現來自菲律賓移入的病例，評估該國目前有流行及感染風險，因此提升菲律賓茲卡病毒旅遊疫情建議至第二級「警示」。