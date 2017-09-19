疫情》腹瀉就醫破13萬人次 腸病毒10月恐進入高峰

2017-09-19 14:48

〔記者林惠琴／台北報導〕國內腸病毒、腹瀉的門急診人次雙雙上升，衛福部疾管署提醒，中秋節即將來臨，估計南來北往的團圓人潮，會讓人與人的互動增加，進而使疫情更升溫，預計腸病毒於10月進入高峰期，病毒性腸胃炎在中秋節前後也是好發季節，因此民眾要注意衛生習慣、防護措施。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上週腸病毒雖然無新增重症病例，但門急診就診達1萬8129人次，較前一週上升18.1%，上升幅度為近3週最高。

疾管署副署長羅一鈞指出，上週腸病毒停課班數達到251，為開學以來的最高點，其中，192班集中於幼兒園，估計腸病毒疫情會持續加速，並於10月進入高峰，因此中秋節返家若有疑似症狀，應該避免接觸幼兒。

另外，中秋節前後經常是病毒性腸胃炎流行好發時期，上週門急診腹瀉就診達13萬6257人次，較前一週上升8.2%，近4週共20起腹瀉群聚檢驗為陽性，檢出以諾羅病毒為多。

疾管署提醒，諾羅病毒傳染途徑包含未保持良好手部衛生習慣、接觸或食用遭病毒污染的食品，由於目前無特效藥可治療，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議充分休息並補充水分與電解質，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。