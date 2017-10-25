腸病毒流行期 延到11月中

2017-10-25

記者林惠琴、方志賢／連線報導

天氣轉涼，腸病毒仍發威，國內出現今年首例71型併發重症個案，患者為高雄仁武區一名7歲女童，所幸及時就醫治療，已康復出院。

衛福部疾管署統計，上週腸病毒門急診達1萬5761人次，較前一週下降2.5%，停課班級則由113班增至158班；副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情仍處於流行期，原本預計10月底、11月初可脫離，但現估計要延到11月中旬。

疾管署防疫醫師黃頌恩指出，今年首例腸病毒71型重症病例是在10月8日出現發燒、紅疹，並陸續有手腳水泡疹、口腔潰瘍、食慾不振等症狀，11日因夜間抽搐、意識改變等重症前兆，緊急就醫住院，經採檢確診為腸病毒71型，現已康復出院，她的5歲大妹妹也在9日診斷感染腸病毒，已痊癒。

7歲女染71型重症 今年首例

高雄市衛生局表示，這對姊妹的其他家人及班級同學均無疑似症狀，研判有可能是姊妹的其他家人在外面感染腸病毒，但因大人本身不發病，卻把病毒帶回家，加上未落實正確勤洗手及清潔，傳染給她們。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年累計10例重症（含1例死亡），其中，感染克沙奇A6型3例、克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例，克沙奇A2型、腸病毒D68型及71型各1例。

黃頌恩提醒，腸病毒重症病程發展快，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速至大醫院治療。