醫病》全台首例！北慈突破胸腔死角 單孔切除食道腫瘤

2017-12-13 10:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕37歲許先生7年前健康檢查時，發現上胸段有一顆由食道長出來的非惡性平滑肌瘤，當時選擇不處理，直至今年11月健檢時發現腫瘤增大、直徑已近8公分，壓迫食道與氣管，台北慈濟醫院胸腔外科醫師謝旻孝判斷胸腔鏡手術費時且具風險，選擇從鎖骨上方作單孔切口切除腫瘤手術方式，為全台首例，許先生恢復良好，術後兩天出院。

食道平滑肌瘤是食道中最常見的良性腫瘤，大小、表現症狀皆因人而異，一般鑑別診斷為吞嚥困難或胸骨疼痛，但也有患者像許先生般無任何不適，這類型的腫瘤發生原因不明，發生率約0.1％到0.4％，好發於20到60歲青壯年族群，且男性發生率為女性的2至3倍。

謝旻孝指出，食道從內而外分別有黏膜層、黏膜下層與肌肉層，平滑肌瘤通常自黏膜下層與肌肉層中長出，若腫瘤往內長，可在胃鏡檢查中發現，透過胃鏡將其剝離；若腫瘤往外長，僅能透過電腦斷層掃描發現，予以手術切除。

縱膈腔可分為前、中、後3個部分，是指胸腔內兩側肺臟中間的部位，前有胸骨、後有脊椎，內含胸腺、心臟、大動脈、大靜脈、氣管、食道等重要器官， 許先生的腫瘤位於前縱膈腔上方、緊貼氣管，在這樣的死角中，只能採用傳統開胸、鋸開胸骨的方式進行切除，否則若從右側切口，醫師必須先花一段時間，將食道、氣管分離出空間才能進行手術，不僅耗時也具風險；若從左側作切口，腫瘤緊臨主動脈弓，稍有不慎便容易引發大出血，危險性相當高。