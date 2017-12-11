醫病》拒絕五十肩 微創針刀讓你恢復「輕而易舉」

2017-12-11 19:59

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名46歲全職家庭主婦，每天忙於家務，過度使用肩膀、手臂，導致右肩膀疼痛，連梳頭、穿衣服都有問題，晚上痛到難以入眠，到處求醫未見好轉，後來接受「微創針刀」治療，經中醫師利用針刀剝離、鬆解沾黏的軟組織，肩膀又恢復「輕而易舉」。

健仁醫院中醫科主治醫師陳炳曄表示，這名家庭主婦罹患「沾粘性肩關節囊炎」俗稱「五十肩」，只要肩膀活動角度被限制，包括旋轉肌撕裂、尖峰下滑囊炎等， 都被稱為「五十肩」。

「五十肩」主因是肩關節囊膜發炎引起疼痛，關節囊膜表面會變得不光滑，容易互相沾黏，沾黏後病人怕痛而不敢移動手臂，關節因久不動，沾黏狀況變得更加嚴重。

陳炳曄說，清除沾黏組織是解放肩關節的第一要務，除了使用破壞性高的手術治療或價格較高的震波治療外，還可嘗試「微創針刀」治療。

陳炳曄說「微創針刀」是近年來才研發出來的治療方法，利用和針灸針具相似的針刀剝離及鬆解沾黏的軟組織，可治療淺筋膜及肌肉沾黏造成的疼痛和活動受限問題。

陳炳曄說，「微創針刀」治療深度在皮下不到1公分的位置，不會損傷深層的神經、血管，其優點是幾乎沒有傷口，術後疼痛少、恢復快。舉凡網球肘、媽媽手、腕隧道症候群、坐骨神經疾患等，都可使用「微創針刀」治療。

醫師也提醒，有發燒、局部感染、患處有重要神經血管、有出血傾向、高血壓、糖尿病、心臟病等病人不適合這項治療。