國中科學奧賽 我奪6金三連霸

2017-12-13

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣之光！我國參加第十四屆國際國中科學奧林匹亞競賽傳回捷報，參賽的六位學生勇奪六金，國家總體排名第一名，連續三年稱霸。六名金牌得主為建中高一學生董宇光和楊承澔、武陵高中高一學生張正穎、台中一中高一學生李祥宇和曾治蓁，台中市私立衛道高中國三學生廖昱全，楊承澔同時拿下競賽理論最高分特別獎，我國迄今參賽十四次，抱回了九次總冠軍。

參賽14次 抱回9次總冠軍

帶隊的台灣師大科學教育中心副研究員羅珮華分析，今年出題偏向統合素養題，荷蘭還把在地水資源特色和水利工程納入考題中，值得我國借鏡；我國選手在理論部分表現很好，因此拿到金牌，但實驗題仍稍弱，今年實驗題和水循環、水污染處理有關，我國選手操作慢一點、沒做完，未拿到實驗獎牌，應是國中實作太少、做實驗時間不夠。

楊承澔熱愛數學和科學，國中小都讀資優班，考上建中科學班，他表示今年題目偏向邏輯推論，剛好是他最拿手部分，有幾題不確定，也很幸運猜對，得獎當下就跟媽媽報喜，未來希望攻讀物理領域校系。

董宇光從小在非資優教育體制長大，也很少參加比賽，誤打誤撞進入建中科學班、考進選訓營又當上國手，老師認為董宇光雖溫和內向，但很有想法且勇於分享。張正穎最喜歡數學科，已在研讀進階的數學奧林匹亞題目。

李祥宇國小和國中均讀資優班，他認為大學生物課本讓他感受到生物界無比的奇妙，國二就抱著大學生物專書猛讀，會親手精細繪出生物學上極為複雜的圖示。曾治蓁從小熱愛數學和自然科學，遇到問題或困難，會展現追根究底的科學人精神。

廖昱全也是從小對數理特別感興趣，也愛看MLB棒球和NBA籃球賽、聽饒舌歌，對任何知識的吸收都充滿熱情且全力以赴。