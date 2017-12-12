法國嬰兒奶粉疑染菌 8產品6萬罐須下架

2017-12-12

〔記者林惠琴、楊雅民、陳永吉／台北報導〕全球最大乳品製造商之一的法國拉克塔利斯集團（Lactalis），疑似嬰兒奶粉在製程中受到沙門氏菌污染，緊急宣布召回相關產品，影響地區包括台灣。我食藥署宣布，國內涉及友華生技、端強實業、佳格食品等3家業者，共8項產品，已出貨約6萬罐奶粉，要求今日凌晨零時前必須完成下架。業者表示已進行預防性下架行動，並接受消費者退換貨。

根據食藥署提供資料，相關產品包含友華生技的「貝比卡兒HA3水解蛋白幼兒配方」；端強實業的「新安琪兒舒哺無乳糖嬰兒奶粉-新配方」、「新安琪兒安哺成長奶粉」、「新安琪兒成長奶粉乳鐵配方」、「新安琪兒SUPER幼兒成長奶粉」；佳格食品的「桂格ProBaby特選嬰兒配方奶粉新一代配方」、「桂格ProCare優質嬰兒配方奶粉新一代配方」、「桂格ProCare優質成長奶粉乳鐵蛋白配方」。

即起接受退換貨

食藥署簡任技正鄭維智表示，由於是法國衛生當局向國際通報的問題產品，因此業者完成下架回收後必須全數銷毀。該署將於今日起，啟動後市場販售端稽查。若業者未於期限前下架，可依食安法處以3萬至300萬元罰鍰；未依規定回收銷毀，更可開罰6萬元至2億元不等。

友華生技說，唯一受到疑似影響的貝比卡兒HA3水解蛋白幼兒配方，產品批號是17C0012657，然而根據法國原廠所提供的檢驗報告，該批號並未檢出沙門氏菌，但仍會下架、接受退換貨，有問題可洽詢0800-055-499。

端強實業強調，委託由法國Lactalis生產的產品，進口報關時皆有原廠合格的檢驗證明，在國內上架前也都通過該公司的自主安全品質檢驗，但仍會下架，受理退換貨，有問題可撥打0800-211-807。

台灣佳格食品聲明表示，法國進口嬰幼兒奶粉均通過逐批檢測，產品安全無虞，目前先自主下架，若是民眾有疑慮，同樣可辦理退換貨，服務專線為0800-006-600。

鄭維智提醒，若消費者有購買相關產品，應立即停止食用。