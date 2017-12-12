剔除開羅宣言 南市議員籲教部改課文

2017-12-12

〔記者蔡文居／台南報導〕南市議員李文正發起反對「一中」課文，要求教育部長到立法院報告開羅宣言、承認教科書詮釋有誤，並應改正相關課文，獲過半數、卅四名議員連署並通過決議。李文正昨會同沈建德教授召開記者會，過半數議員連署，包括民進黨、台聯及無黨籍議員，已具一定民意，希望立法院能正視此問題。

建請立院辦聽證以正國際視聽

目前國高中歷史教科書提及「開羅宣言」，多敘述日本據此把台灣歸還交給中華民國，但引發學界爭議，質疑是誤用開羅宣言，甚至變相為中國北京提供「一中原則」的法律基礎。今年三月，台南市議會就通過市議員李文正拒絕市售「一中教科書」的提案；南市教育局則以公文方式發出補充教材，希望讓學子對史實有更正確認識。

李文正昨會同前中興大學副教授沈建德召開「台灣是命運共同體，立院也該關心『一中』課本」記者會。沈建德表示，開羅宣言只是新聞公報、無人簽名的新聞稿，政府不該再以此欺騙國人，現有「一中」課本有關宣言的敘述都未忠於史實，希望政府能速改正，以免成為中國武統台灣的口實。

李文正說，參與連署議員不分黨派，決議建請立法院關心「一中」課本，要求教長潘文忠到立法院報告開羅宣言、承認錯誤，並應改正相關課文。另，將建請立法院辦理開羅宣言聽證會，以正國際視聽。