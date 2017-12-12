空污法修法協調／燃氣取代燃煤 學者、環團肯定

〔記者劉力仁／台北報導〕行政院昨天針對空污法修法案進行黨政協調，對於新法可望引導鼓勵以燃氣發電取代污染排放較多的燃煤發電，而且對排污進行更多成分管控及提高罰責，學者及環團基本上持肯定態度。但對於中南部空氣污染有季節性惡化問題，呼籲加入更多配套，譬如採取管制露天燃燒稻草、強化公共運輸使用率等方式，只靠電廠降載或燃氣發電，恐無法大幅降低空污。
中興大學環工系教授莊秉潔表示，目前修法方向是合理的，以二○一五年燃煤的台中電廠和燃氣的大潭電廠比較，台中電廠發一度電排放硫氧化物（SOx）平均為○．三四九公克、氮氧化物（NOx）○．四八二公克、原生性粒狀污染○．○四二公克，分別是大潭電廠的五八二倍、三倍及一○五倍；未來大潭裝了脫硝設備後，氮氧化物差異還會擴大為十五倍。在綠能可達到足夠發電量前，要達到減污及發電安全兼顧，以燃氣取代燃煤發電是合理做法。
再者台中電廠十個機組發電量5.5GW，採燃煤發電，大潭電廠六個燃氣機組發電量4.45GW，因大潭是後來興建，環評規範了燃氣上限，反倒是污染比較嚴重的台中電廠沒有燃煤量的上限，變成用電尖峰時刻「中電北送」，台中電廠增加燃煤比例、將電送至北部。新的空污法可改善此不合理情況。
成大環工系教授吳義林認為，中南部空污是季節性問題，在冬天到春初，空品指標ＡＱＩ大於一百、對人體健康有害的天數多，因此除了強化燃氣發電，也要有其他配套措施。譬如每年冬季，中南部常見露天燃燒稻草情況，他的研究顯示，在某些PM2.5污染嚴重的日子，其中兩成來自稻草燃燒，這類污染也應加強管制。
看守台灣協會秘書長謝和霖表示，中南部霧霾現象在秋冬季較嚴重，而秋冬季並非用電尖峰季節，此時將燃煤改為燃氣發電，有助改善空污。但如果在夏季，用電量大，恐怕就沒有足夠備載空間可供燃煤轉換為燃氣發電，須有更多配套做法。
燃氣環評鬆綁 有助於業者申請
環保署空保處長蔡鴻德則說明，鬆綁燃氣電廠牽涉兩部分，免受空污法處分申請已經在去年公告相關法規，這次空污法修法則又排除了環評部分，對業者來說比較方便。
環保署去年十月底公告「公私場所採行低污染性氣體燃料發電之電力設施或供應低污染性氣體燃料予電力設施使用之接收設施經審查核可之行為，免依空氣污染防制法處罰」，提供燃氣電廠及天然氣接收站因應空品不良時，彈性調度。實施以來，已有包含已完成核定的桃園國光電廠，以及四座審查意見補正中的森霸、興達、大林及南部電廠提出免收空污法處分申請。
此外，十七日中南部環團將舉行反空污遊行，原本具公衛專業的副總統陳建仁規劃約見環團代表溝通，由於環團意願不高，約見行動臨時取消。