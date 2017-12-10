微創眼皮整形 癒合好復原快

2017-12-10

文／林靜芸

眼睛大而有神、漂亮的雙眼皮，人人喜歡。但是提到動刀割眼皮，沒幾個人敢嘗試。

傳統的眼皮整形術後，眼皮會腫，眼睛無法完全睜開，雙眼皮變寬、變胖，眼睛乾澀、視力受影響。許多人在術後第一天就開始後悔，這是因為傳統眼皮整形，大約需要2個月至半年才會完全消腫。

注射肉毒桿菌美容風行後，專家研究其受歡迎的原因在於，沒有恢復期，這是最大的優點。

◎微創眼皮整形應運而生，它強調快速癒合，短期復原，但若要接受這項整形手術前，必須先注意以下事項：

●健康狀態：若有高血壓、糖尿病、貧血、自體免疫系統疾病等，必須先治療或控制好了才做，以免影響傷口癒合。

●選擇術式：眼袋手術可以「內開」，也可以「外開」。「內開」的好處是外表沒有疤痕，「外開」可以避免結膜水腫，「內開」或「外開」需依照病人的條件，選擇效果最大，腫脹度最低的方法進行。

●術前與醫師充分溝通：術前完整的溝通可以降低術後的恐慌、疼痛，並促進恢復。

●客製化的手術：人與人之間有解剖學差異，沒有一種手術對所有人都有優質結果。例如縫合的雙眼皮可以避免腫脹，但是適合眉毛夠高、眼皮單薄的人。每個病人適用一套量身訂作的手術。

●低侵襲性顯微手術：尊重眼輪匝肌，保留淋巴循環及淚液系統，以顯微手術降低組織損傷。

●術前、術中和術後使用抗發炎腫脹的藥物，並強調營養補充。

遵循以上重點的眼皮手術，平均2天可以見人，一星期可以出席社交場合。

（作者為聯合整形外科診所院長）