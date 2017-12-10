生醫碳治胃潰瘍 殺菌無副作用

2017-12-10

記者王駿杰／新竹報導

逢甲大學材料系教授柯澤豪，長期受胃潰瘍所苦，他研發出「生醫碳」治療胃潰瘍，這項研究成果昨天在清大舉行的第一屆碳材料學術研討會上發表。

柯澤豪表示，胃潰瘍多由幽門螺旋桿菌感染造成，症狀包括易餓、胃部不適、漲氣、胃酸，長期胃潰瘍還可能併發癌症。

柯澤豪回憶，30年前他在美國麻省理工學院任研究員時，常在食用牛奶、起司後腹瀉，直到鄰居老婦教他吃點烤焦的麵包，情況才好轉，這也引發他研究用碳治療腸胃疾病的興趣。

據「本草綱目」記載，木炭磨成粉末結合其他中藥材，能緩解腹瀉、脹氣等症狀；現代臨床治療上，碳粉也常用於化學藥品或尿酸中毒者的緊急解毒劑。

柯澤豪說，他當年深受胃潰瘍困擾，長期服用含抗生素的西藥，以殺死胃中的幽門螺旋桿菌。2001年，他找到一種特殊的新型碳材料，能殺死幽門螺旋桿菌、綠膿桿菌、大腸桿菌等微生物，再經10多年不斷實驗改良，終於研發出與人體完全相容、沒有排斥性，長期服用也沒有副作用的碳材料，他稱為「生醫碳（BioMed Carbon）」。

柯澤豪表示，「生醫碳」利用物理殺菌原理，消滅對人體消化道有害的微生物，同時有助於潰瘍傷口癒合，不但無毒，也無副作用。

材料教授新研究 將與藥廠合作

柯澤豪說，「生醫碳」目前已獲美國藥物發明專利，現正準備在美國設立新藥研發公司，計劃與國際大藥廠合作，完成美國FDA臨床試驗認證流程後，即可經由國際大藥廠的通路上市，屆時全世界的胃腸潰瘍患者皆可受惠。