病毒易突變 流感疫苗應年年施打

2017-12-09

文／陳浩銘

近日氣溫驟降，也是流感病毒肆虐的季節，一旦感染流感病毒，嚴重者可能有生命危害。

不少民眾因聽信網路錯誤謠言而未施打流感疫苗，抑或對於克流感等抗病毒藥物有所誤解而延誤就醫，這些都可能造成病毒感染且危害生命，所以以下有幾個重要的知識一定要知道。

Q1：流感疫苗沒打沒事，打了就有事？

A1：施打疫苗可能產生發燒、頭痛、疲倦等副作用，但多數人約1-2天內能恢復；少部分人也因害怕而產生暈針現象。施打疫苗目的是為了產生抗體，對抗病毒，若是因嚴重流感而住院則弊大於利。

Q2：去年打過疫苗了，今年可以不用打？

A2：流感病毒變異性大，容易產生突變，世界衛生組織（WHO）每年皆針對病毒突變進行預測，因此每年的疫苗所對抗的病毒株不同，所以建議每年施打，尤其對於學齡孩童、50歲以上成人及有糖尿病、肺阻塞等高風險族群。

Q3：新聞說使用克流感容易有自殺傾向？

A3：有媒體報導日本曾有零星個案，孩童因流感使用抗病毒藥劑（克流感）而從陽台跌落。事實上，流感造成的高燒也容易使人注意力不集中、判斷力下降，所以到底是藥物還是疾病本身造成的反應，仍有待釐清。藥物還是有疾病控制上的角色，若有孩童使用，必須確保門窗緊閉，且避免獨處。

Q4：克流感藥物吃多容易有抗藥性，症狀緩解後就可停藥？

A4：克流感是一種抗病毒藥劑，如同其他抗生素的使用一樣，都有一定的療程，目的是確保體內致病體的根除，有時身體症狀緩解了，並不代表體內病毒已完全消滅，仍須遵照醫師指示，服用完整療程。

預防保健以及正確使用藥物，是維護健康的不二法門，若有疑慮，請務必與醫師或藥師進行諮詢，以保自身健康。

（作者為國軍高雄總醫院左營分院臨床藥學組長）