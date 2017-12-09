心房顫動 中風的隱形殺手

2017-12-09

文／許家綸

腦中風可分為「出血性」與「缺血性」兩大類，其中「出血性中風」大多與高血壓控制不良有關，「缺血性中風」則是腦血管阻塞所致，後者約佔國內病例的7、8成。

造成腦血管阻塞的原因眾多，除了吸菸、酗酒、飲食不當以及「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）等慢性病外，還有一個重要原因是心臟功能失調，但一般人對此卻缺乏警覺。

心臟就像一顆不停運轉的幫浦，必須仰賴心房與心室規律合作，才能順暢運作。每當心房收縮時，就會將血液擠進心室，心室再把血液和養分打入大動脈，輸送到身體各部位。

有些患者罹患「心房顫動」的心律不整，使得心房失去規律性，各部位的心房組織各自為政，無法同步收縮，以致原本該順暢流轉的血液滯留其中，最後，這些異常「擾動」導致血液微量凝結、生成細小的血栓，就像隱藏的不定時炸彈，一旦進入心室，藉由頸動脈向上，就可能阻塞住細小的腦血管，造成中風！

若合併三高 中風機率升至18%

根據台灣本土中風資料庫統計，有11%的缺血性中風是因心房顫動而引起。國際上研究則顯示，心房顫動患者每年中風的機率至少2%，是正常人的5倍左右；假如患者又合併有高血壓、糖尿病、大於75歲、鬱血性心衰竭或之前就曾經中風過，則每年中風機率將攀高至18%。

不過，有上述危險因子的病人並無需過於驚恐，針對心房顫動的有效中風預防，醫學界早有共識。對於處在相對高風險的患者，一般建議可服用抗凝血劑，以抑阻心房的擾流，形成血栓的可能。

新型抗凝血劑可治療 健保有給付

以往醫師較常用的抗凝血劑為香豆素（warfarin），其效果雖不錯，但病人常因藥物血中濃度變化不定而困擾，必須經常抽血監測，且warfarin的藥效也容易與其他藥物或食物產生交互作用。幸而，近年來新型的抗凝血劑已引進台灣，也取得健保給付，這類藥物只要適當選用，更能兼顧治療與患者的生活品質。

中風失能一直是許多人避之唯恐不及的夢魘，更是許多家庭沉重的照顧課題。但即便是心臟血栓型的中風，只要患者積極治療，仍然可能免除隱形的中風威脅，與疾病和平共處，樂活一生。

（作者為永和耕莘醫院神經內科醫師）