檳榔不包料 一樣會致癌

2017-12-10

文／黃冠閔

從事板金噴漆的王先生，曾為了工作提神而吃檳榔，一天至少吃10幾顆。後來嘴巴漸漸打不開，還常嘴角破裂，吃東西時，牙齒會鬆動，索性把檳榔戒掉。

沒想到戒檳榔10年後，王先生的舌頭左側出現又硬又疼痛的感覺且持續2個月，由於他的父親多年前戒除檳榔後，在同樣疼痛的位置發生口腔癌，因此王先生非常擔心，趕緊就醫。

切片檢查後，確診王先生為初期左側舌癌，經手術及術後追蹤，目前病況穩定，恢復了健康，也順利回到職場繼續打拚。

檳榔包含檳榔鹼、檳榔素、檳榔定、多酚化合物等成份，可以讓人有興奮、保暖的效果，所以有人就藉著嚼檳榔提神。但是2003年國際癌症研究中心（IARC）已確認檳榔內的多項檳榔生物鹼都是一級致癌物，會引起口腔黏膜病變，造成黏膜纖維化，導致口腔黏膜變硬，嘴巴會漸漸打不開，接觸食物時，敏感疼痛。

口腔黏膜下纖維化症患者追蹤其罹患口腔癌機率，結果發現，追蹤10年有2.3%、追蹤15年有4.5%、追蹤17年有7.6%變成口腔癌。

一般人誤以為「戒除檳榔就不會得到口腔癌」，事實上只是罹癌機率變小，可能在戒除前就已經有癌前病變。所以要預防口腔癌，還是要戒除檳榔。

另外，有些檳榔族誤以為「吃檳榔包料和石灰會得口腔癌，改吃包葉仔，就不會得口腔癌了吧？」這也是錯誤的！因為檳榔本身就是一級致癌物，不論包不包料的檳榔，都會引起口腔黏膜病變。

另外，檳榔中間包的荖花含有肝毒素的黃樟素，可能會導致肝癌；紅灰與白灰具有強鹼性，會產生自由基，傷害細胞DNA，導致突變。

因此荖花、紅灰、白灰這些致癌物加總在一起，將使口腔黏膜出現纖維化、白斑、紅斑、腫瘤等病變，最終造成口腔癌，而且可能影響食道、胃、肝臟等重要器官，併發其他癌症。

在台灣，嚼檳榔是口腔癌的主要發生原因，而口腔癌是男性國人上升最快的癌症。

戒檳+篩檢 有效預防

根據衛福部統計，104年男性國人口腔癌死亡人數有2445人，也是22-45歲青壯年男性最易罹患的癌症。戒除檳榔、定期篩檢是預防口腔癌的不二法門。

戒掉檳榔後，也應該每兩年到牙科或耳鼻喉科接受一次口腔黏膜檢查。

（作者為彰化基督教醫院口腔顎面外科主任）