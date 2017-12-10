日客抽菸喝酒襲空姐 華航折返

2017-12-10

〔記者朱沛雄、陳宜加／綜合報導〕華航由桃園機場飛往曼谷的CI-835班機，昨下午一時五十六分起飛，原已飛過澎湖西南海域，但機上三名日籍乘客疑因酒後鬧事，企圖點火抽菸，不聽制止、更出手攻擊空服員。班機因而緊急折返，三人由航警帶下飛機調查，晚上六點才重新起飛，行程延誤四小時，共影響兩百六十名旅客。

機上吸菸最重罰5萬

據了解，三名日本旅客從日本福岡機場搭機到桃園機場，搭乘華航CI-835轉機至泰國曼谷，這三名旅客在日本飛桃園機場途中就已經有喝酒，飛抵桃機等候轉機時，也在機場免稅店買酒，上飛機後繼續喝。座艙經理見狀向前表示，這瓶酒必須先代為保管，下機後才交還，不料三人又拿出另外一瓶酒藏在身後，幸好被眼尖的空姐發現並保管，其中一名日本旅客薩摩因為喝得太醉，竟然不顧制止，公然抽菸，還跑到廁所繼續抽。經座艙經理通報機長，基於航空保安因素，機長只好緊急折返桃園機場，航班於下午四點三十分抵達。

航警局表示，根據航空器飛航作業管理規則第五十條規定，航空人員、航空器上工作人員或乘客於航空器內吸菸者，機長應報請航警局處理，航警局將依民用航空法第一一九之二條，於航空器廁所內吸菸者，以及使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處一萬以上、五萬元以下罰鍰。