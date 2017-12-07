第2波冷氣團明報到 高山可望再飄雪

2017-12-07

〔記者蕭玗欣、謝介裕／綜合報導〕大陸冷氣團發威，全台又濕又冷，玉山昨天中午降下入冬第一場瑞雪。氣象局預報員吳依帆表示，第二波大陸冷氣團明天接續報到，各地氣溫明顯下降，北部低溫將下探十三度，中部也有十四度，週六以前台灣附近水氣多，明、後兩天高山有機會再看見美麗雪景。

吳依帆表示，昨全台包括離島共有十六個平地測站創下今年入冬新低溫，玉山只有零下六．一度，同樣打破全台入冬低溫紀錄。

玉山氣象站昨天清晨遍布霧淞，低溫達零下兩度，配合南邊移入的水氣，中午十二點卅五分飄起細雪，持續約十五分鐘，雪深達○．五公分。玉管處指出，目前玉山園區日夜溫差大，太陽出來時，戶外溫度約一、二十度以上，太陽一旦被雲霧遮掩，氣溫便急速下降，日夜溫差達十度以上。合歡山昨天上午低溫也維持攝氏零度左右，有些微降雨，應是冰霰夾雨。

吳依帆指出，今天冷氣團稍微減弱，但各地清晨仍低於廿度，北部僅十五度、中南部十六、十七度，花東則有十八、十九度，白天各地明顯回溫，北部高溫約廿到廿二度、中部約廿六度、南部廿七度、東部廿三度。

第二波大陸冷氣團即將在明天報到，明晚到後天清晨是這波冷空氣最強的時候，中部以北低溫恐下探十三度、南部約十六度，東部也只有十六度；週六以前台灣附近水氣較多，北部、東北部都有短暫降雨發生機率，中南部山區也有零星降雨，中南部則維持多雲的天氣型態。

預估下週日冷氣團減弱後，乾空氣移入，各地降雨會明顯緩和，中南部沿海空曠地區要注意輻射冷卻效應，清晨低溫恐只有十四、十五度，較為乾冷。