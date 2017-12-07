吊銷牌照大貨車 橫行國道無人管／1家3口被撞罹難 家屬與立委批公路總局、高雄監理站放縱

2017-12-07

〔記者林良昇、鄭瑋奇／綜合報導〕國道三號北上龍井大肚路段十月底發生一場死亡車禍，造成一家三口不幸罹難。家屬與立委發現，肇事大貨車的牌照早在今年四月遭吊銷，卻因公路總局及高雄監理所放縱，被吊銷牌照的大貨車橫行無阻，肇事主因「超重爆胎」，也因高公局地磅站「成本不足」未開，因此未能阻止肇事大貨車上國道。

肇事車牌照4月就已被吊銷

四十一歲的林世韋十月廿四日開車載著妻子張雅怡和七個月的大女兒，在國道遭對向大貨車衝過分隔島撞上，一家三口不幸罹難，家屬昨帶著死者照片，至立法院與國民黨立委呂玉玲召開記者會，聲淚俱下控訴交通部是幫凶，質疑地磅站未開，縱容超載大貨車肇事，遭註銷牌照的大貨車牌照也未繳回，持續上路；家屬也提到，他們對肇事公司提出假扣押，假扣押的資料，卻與監理站資料不符，要求官員反省究責。

呂玉玲表示，目前營業大貨車中，已註銷牌照的車輛數有四萬六八六七輛，未繳回的數量，竟高達二萬二四一六輛，佔四十七．八三％，代表仍有二萬多輛被吊銷牌照的車輛逍遙法外。肇事公司旗下有十八輛大貨車，有十輛車的牌照早被吊銷，最早可追溯至去年十二月，但高雄監理所一年來沒有去追回這些牌照，車禍事發後，高雄監理所才去稽查，收回十張牌照。

高雄區監理所運輸管理課課長洪美芳表示，有發兩次公文請肇事車輛的公司繳回牌照，但坦言監理所沒有要求拔牌，當場道歉。死者母親不能接受，拿遺照敲桌，激動落淚。

遭註銷未繳回牌照515輛

交通部公路總局澄清，民國一○一年至一○六年的營業大貨車，遭註銷牌照共七六九八件，目前回收七一八三件，收徵率九十三．三％，一○一年後，遭註銷未繳回牌照數僅五一五輛。

民國一○一年起，已針對大型營業車輛加強收繳，車輛牌照已遭註銷，仍行駛於道路或在道路停車者，可處汽車所有人三千六百元至一○八○○元罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

高公局研議請ETC協查

高公局表示，ＥＴＣ設有車輛協查系統，最多可輸入五百組車牌，只要這些車輛上國道，系統七至八分鐘內就能得知，請警方前往攔查，未來若有需要，可將遭吊銷牌照的車輛輸入系統中。

交通部則指出，因立法院曾決議ＥＴＣ只能用於收取通行費，不能用於交通執法，是否將註銷牌照輸入該系統尚須研議。