健保署擬增醫師診察費 醫院反對／署長：落實分級、減少浪費 醫護所得將可增加

2017-11-27

〔記者林惠琴／台北報導〕為改善血汗醫護，衛福部健保署在上週健保總額協商會議中，提案保障醫師、護理師、藥師等診察相關費用的健保給付點值，但遭醫院代表反對，未達共識無法成案。健保署強調，未來擬透過管控門診等措施更強化落實分級醫療，並減少不必要檢驗、醫療，減少不必要的醫療資源浪費，以提高醫護人員所能獲得實質給付。

保障點值 改善血汗醫護

衛福部長陳時中受訪則強調，修正「醫療法」也是改善血汗醫護重要一環，醫療財團法人的結餘二十％需投入社會公益、研究發展，未來將修法把計算基準由醫療收入擴大改成總收入的結餘，屆時股利股息也涵蓋在內，總金額勢必提高，且將明定五％要用來提高員工薪資，不得用於其他用途，以免勞資雙方過度傾斜，並保障病人就醫。

目前健保採行總額制度，每年醫療費用額度固定，當民眾使用醫療服務後，會以點數方式支付給院所，其中，有保障一點一元的固定點值，例如手術費、麻醉費，以及偏鄉地區的醫療服務等，也有視用量而調整的浮動點值，當使用人數一多，點數的價值就會下降，進而影響實際給付。

現行浮動點值一點約○．九元，用於檢驗檢查費、醫療處置費，以及醫師、護理師、藥師等診察相關費用，例如一樣提供價值三百點的手術服務，卻僅能領到二百七十元，且使用病人增加，點值還會再降，就有醫師反映曾經一點只值○．八元。

據了解，健保署上週在醫界代表也出席的會議中，提案保障醫師、護理師、藥師等診察相關費用的健保給付，改成一點一元的固定點值，不料遭到醫院代表反對而無法通過。

醫院代表：排擠其他給付

當日與會的醫院代表指出，若政府另編預算提高相關人員給付，當然樂見其成，但要從既有健保總額調整，估計固定點值會從現行約一八八一億元提高至二五五○億元，將增加六六九億，明顯排擠其他醫療給付，甚至可能影響病人權益，基於種種考量，最後無法達成共識。

健保署長李伯璋坦言，確有提案失敗一事，短期內恐無法提高相關人員給付，但會加強落實分級醫療，並減少浮濫藥品、檢驗支付，避免點值遭稀釋，更朝一點一元努力。