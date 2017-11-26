Uber合作租賃車 再被罰378萬

2017-11-26

〔記者陳宜加／台北報導〕計程車業者與朝野立委再批Uber合法掩護非法，用租賃車違法經營計程車業。公路總局揭露，Uber重新回歸後又遭開罰三七八萬元，過去鉅額罰單也仍未繳清。Uber則強調，目前營運模式完全合法，持續透過法律途徑解決罰單問題。

朝野立委前天偕同各縣市計程車公會代表，痛批Uber以合法掩護非法，提出「反對Uber繳清欠稅罰款前繼續營業」、「反對Uber以租賃車違法經營計程車業務」、「反對Uber推動白牌車合法營業」等訴求。

公路總局昨表示，Uber今年四月與小客車租賃業者合作，作為代僱駕駛、提供租賃服務媒合平台，但因汽車出租單等未符合汽車運輸業管理規則規定，處罰租賃公司四十二件、裁罰三七八萬元。稽查取締後，小客車租賃業者已陸續改正，將持續嚴格檢視，若查有違規，即依規定予以處分。

公路總局統計，修法前裁罰Uber公司違規五一三件、七三二五萬元，已繳六五四六萬元、未繳七七九萬元；修法後處罰金額提高為十至二五○○萬元，累計裁罰公司四十三件、十億三一○○萬元均未繳納。

此外，有關民眾約七百件檢舉案，經逐案釐清證據資料內容，陸續再舉發十七件、已裁決七件，裁罰金額共計一億七五○○萬元，後續將加速查明處理作業。

Uber：營運模式已合法

Uber則回應，目前以資訊科技業者身分與合法租賃車業、計程車業合作，罰鍰為營運初期部分行政問題，均已改正。至於鉅額罰單，將持續透過法律途徑尋求合理解決方法，針對任何不當宣稱或蓄意影射言論，保留權利採取必要法律行動。