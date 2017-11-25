後山熱血教頭開書店 球員第二個家

2017-11-25

胡文偉為偏鄉球隊打造「練習曲」 精進球技也充實心靈

〔記者王峻祺／花蓮報導〕在棒球體壇界有著後山熱血教頭之稱的棒球隊教練胡文偉，身兼多所國中小及高中球隊的義務教練，去年他為新城國小籌組一支球隊後，還在學校附近租下兩棟民宅，與孩子一起從無到有打造一處專屬「書窩」，這間被他命名為「練習曲」的書店，純公益使用，不對外營利，成為球員們第二個家。

這間純公益使用 不對外營利

原是專攻美術設計出身的四十三歲教練胡文偉，對棒球的熱情只能用「痴狂」形容。七年前因承接農村學童耕作學習計畫到花蓮玉里後，就被後山的土徹底黏住，並憑著「傻勁」奮力向前衝，除以寫計畫方式養活自己外，還帶著球員下田、種豆，為球隊籌組經費。

胡文偉七年來陸續為花蓮南區的玉里國小、三民國中成立棒球隊、蓋球場，並出版《棒球練習曲攝影集》，籌措花蓮體中棒球隊的訓練經費，他的努力獲得廣大回響，吸引許多志同道合的朋友相助。

借球衣球具 到海邊克難練球

胡文偉去年移居花蓮北區，協助新城國小成立棒球隊，初期同樣缺乏經費、球場的困境，他帶著球員在海堤邊克難練球，並向他校商借球衣球具，甚至連總教練一職，也由他硬著頭皮下場指導。

「為基層棒球努力付出！」毫無職業比賽經驗的他，一度被外界質疑擔任總教練一職是在「誤人子弟」，但胡文偉不受影響，始終保持一貫作風，也因他的真性情，感動許多前、現任職棒選手到花蓮偏鄉教孩子打球。

這一年來，新城國小棒球隊陸續征戰全台大小賽事，胡文偉也在學校附近自掏腰包租下兩棟民宅，擺滿募集來的書籍及一台鋼琴，作為孩子練球後的「書窩」；他認為「人生如果只有棒球，沒有品德，哪天棒球沒了，就什麼都沒有了。」新城國小棒球隊長許志豪說，「練習曲書店」就像第二個家，練完球後雖累，但只要一「回家」就能瞬間充飽電、拋開所有疲倦。

胡文偉說，致力經營基層球隊的背後，就是讓想要打棒球的孩子，能獲得更好的專業訓練，除了練球也要透過閱讀充實心靈，協助他們不僅學習球技，還有面對未來人生的正確態度及處事原則。