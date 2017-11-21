是癌不是痣》皮膚基底細胞癌 早治療效果好

2017-11-21

文／江紀萱

「醫師，我的爸爸臉上這顆痣長很久了，最近只要一摳到就流血。」80歲的黃老先生（化名）由女兒陪同進診間，黃小姐指著父親鼻子上一顆黑色病灶發問。

以肉眼審視病灶中心略微凹陷、外緣微突像火山口。再以皮膚鏡細看，發現黑色色素呈楓葉狀分布，周圍有小條微血管增生供應養分。這並非單純的痣，而是基底細胞癌的典型表現。

當我告知病人及家屬可能的診斷及建議手術切除時，病人與家屬不太能接受，尤其老人家一聽到要動刀就嚇壞了。所幸家屬還算理智，回家與老先生溝通後，病患也同意開刀。

開刀採用局部麻醉，時間約30分鐘，一週後拆線傷口癒合良好，疤痕也不明顯，病人說，早知道這麼簡單，他就接受治療了。

基底細胞癌是一種皮膚癌，好發於長期接受陽光曝曬處，如顏面、頭皮、手臂等。病灶多為黑色，中央微凹，可能合併潰瘍傷口，仔細觀察外圍有小血管增生，因此摳抓後容易流血。大部分病人一開始都以為是痣而不理會，直到病灶長大、流血後才來就醫。

比起鱗狀細胞癌或是黑色素細胞癌，基底細胞癌惡性程度較低，生長速度緩慢，很少轉移，頂多是往下侵犯，因此若早期發現，治療都不會太麻煩。

經統計，小於2公分的病灶，切除範圍0.3公分便可達到85%的成功率。

皮膚癌不可怕，早期治療預後都不錯。若不確定皮膚上的黑色病灶是否為惡性，可至皮膚科就診，請專業醫師判斷，切莫自己嚇自己，或是延遲治療黃金期。

（作者為高雄市彭賢禮皮膚科診所主治醫師）