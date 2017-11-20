醫病》學會放下與運動 李元在揮別憂鬱症！

前彰化縣秀水鄉代會主席李元在，擺脫憂鬱症，重回正常生活。（記者劉曉欣攝）

2017-11-20 17:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕曾經意氣風發要問鼎彰化縣秀水鄉長寶座，前秀水鄉代會主席李元在確診為壓力引發的憂鬱症，醫師建議「不要參選」，李元在艱難地做出「不參選」決定，積極接受藥物治療，把生意漸漸放下，從早到晚專心騎單車、跑步與游泳，終於擺脫憂鬱人生！

「沒有經歷過的人，不知道那個痛苦！」李元在表示，他從政12年來，一直都是政壇與朋友圈的開心果，他的從政目標就是要當鄉長，先當1屆代表、2屆主席都是為了增加歷練，但是因為事業心重、從政壓力大，讓他罹患憂鬱症，白天醒來，就覺得人生了無生趣，到了黃昏，就害怕今晚又是個不成眠的夜，吃也不吃不下，睡也不睡不著，真是「生不如死」。

李元在原本以為「這只是短暫情況」，因為他還沒登記參選，競選總部就已經完成，要發送的宣傳品也都準備好了，但他發現跑攤上台「腦袋一片空白」，坐下來跟選民聊天「手會抖」，注意力無法集中，思緒一下就飄掉，眼神無法聚焦，整個人坐立難安，最後只好遵從醫師建議「不要參選」。

在做出不參選決定後，李元在聽從醫師指示吃藥控制，他同時決定人生應該要「放下」，正在與人合夥蓋房子，房子蓋好就賣掉，還沒蓋就不要再蓋，與人合夥生意也慢慢退出經營行列；為了避免胡思亂想，就開始去大量運動，除了睡覺、吃飯以外，都在運動，終於重回正常的生活。

彰化基督教醫院司法精神中心主治醫師張庭綱表示，憂鬱症是一種疾病，應該要接受專業醫師診斷，在醫師建議下來進行藥物治療，運動只是輔助，會有情緒放鬆、舒緩的功效。

張庭綱強調，憂鬱症往往合併有焦慮症，因而有注意力不集中等情形發生，有些患者會誤以為這是藥物治療所引起的副作用，實則不然，建議要進行規則治療，才不會導致慢性化，或是再度引起復發，用藥目的是要讓患者能夠情緒穩定，恢復社會功能。

前彰化縣秀水鄉代會主席李元在，在服藥治療以外，天天運動來避免自己胡思亂想。（取自李元在臉書網頁）